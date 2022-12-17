Fenerbahçe ile parlamıştı, Barış Alıcı için kulüpler sıraya girdi

Altınordu altyapısında yetişen ve Fenerbahçe ile yıldızı parlayan oyuncu Barış Alıcı'nın talipleri artıyor.
Gençlerbirliği'nde forma giyen 25 yaşındaki oyuncu son 2 sezondur gösterdiği performansla birçok kulübü peşine taktı.
Alınan bilgilere göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan; Barış ile Samsunspor, Fatih Karagümrük, Bodrumspor, Bandırmaspor ve Hatayspor ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.
Geçen sezonu 8 gol 8 asistle tamamlayan Barış Alıcı, bu sezon oynadığı 16 maçta 4 gol atarken, 4 de asist yaptı.