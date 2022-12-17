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Giriş Tarihi: 17.12.2022 18:33 Son Güncelleme: 17.12.2022 18:34

Fenerbahçe ile parlamıştı, Barış Alıcı için kulüpler sıraya girdi

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Fenerbahçe ile parlamıştı, Barış Alıcı için kulüpler sıraya girdi

Gençlerbirliği’de forma giyen ve bir dönem Fenerbahçe ile yıldızı parlayan Barış Alıcı paylaşılamıyor. Ankara ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncu, birçok kulübün radarına girdi.

Altınordu altyapısında yetişen ve Fenerbahçe ile yıldızı parlayan oyuncu Barış Alıcı'nın talipleri artıyor.

Gençlerbirliği'nde forma giyen 25 yaşındaki oyuncu son 2 sezondur gösterdiği performansla birçok kulübü peşine taktı.

Alınan bilgilere göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan; Barış ile Samsunspor, Fatih Karagümrük, Bodrumspor, Bandırmaspor ve Hatayspor ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

Geçen sezonu 8 gol 8 asistle tamamlayan Barış Alıcı, bu sezon oynadığı 16 maçta 4 gol atarken, 4 de asist yaptı.

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Fenerbahçe ile parlamıştı, Barış Alıcı için kulüpler sıraya girdi
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