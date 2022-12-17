Galatasaray’da Deniz Undav ve Halil Akbunar tamam

Galatasaray'ın yerli transferinde mutlu son... Sarı-Kırmızılılar, Halil Akbunar ve Deniz Undav transferlerini bitirme noktasına getirdi. Hem Halil'in kulübü Westerlo hem de Deniz'in kulübü Brighton'la prensip anlaşmasına varan, daha önce iki oyuncuyla da el sıkışan Galatasaray, artık geri sayımda.

Ocakta Halil Akbunar ve Deniz Undav'ın Galatasaray'a imza atması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar böylece yerli rotasyonunda ciddi sorun yaşanan hücum hattına önemli iki takviye yapmış olacak. Bonservis ve maaş açısından da son derece maliyetsiz bir operasyona imza atıldığı belirtiliyor.

Halil ve Deniz takviyesini özellikle teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği öğrenildi. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olmayı çok istediklerini, bunun için sakatlık ve cezaları riske edemeyeceklerini ve takviye yapmak zorunda olduklarını söylemişti. Sarı-Kırmızılılar'ın, orta saha ve savunmaya da bu plan doğrultusunda transferler yapmaya hazırlandığı bildirildi. (Fanatik)