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Giriş Tarihi: 17.12.2022 10:37

Galatasaray'ın istediği Depay'ı Sneijder ikna edecek

Galatasaray’ın istediği Depay’ı Sneijder ikna edecek

Galatasaray, Memphis Depay için bonservis konusunda Barcelona ile her konuda anlaştı. Ancak tecrübeli golcü, ilk etapta Cim Bom'a olumsuz yanıt verdi. Alınan bilgilere göre Aslan'ın eski yıldızı Wesley Sneijder da bu transferde aracı olacak.

Barcelona'dan Galatasaray'a verilen yanıt, "Bizde sorun yok. Oyuncuyla anlaşın" oldu. Bu yanıt üzerine Galatasaray yönetimi, Memphis Depay'la görüştü. Ancak Hollandalı, G.Saray'a olumsuz yanıt verdi.

Sarı-Kırmızılı idareciler, bunun üzerine Depay'ı ikna etmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Ocak ayında 28 yaşındaki golcüye Sarı-Kırmızılı formayı giydirmek isteyen yönetimin, tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Alınan bilgilere göre Aslan'ın eski yıldızı Wesley Sneijder da bu transferde aracı olacak.

Barcelona'da Xavi'nin planları arasında yer almayan Depay, bu sezon sadece 3 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Hollanda Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda da boy gösteren tecrübeli forvet, takımın en önemli yıldızı konumunda... Depay'ın piyasa değeri ise 20 milyon euro... (Akşam)

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Galatasaray'ın istediği Depay'ı Sneijder ikna edecek
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