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Giriş Tarihi: 17.12.2022 10:34

Neymar parti verince Brezilyalılar çıldırdı

Neymar parti verince Brezilyalılar çıldırdı

Brezilyalı futbolcular Neymar ve Antony'nin, Hırvatistan'a elenmelerinin ardından Brezilya'da parti düzenlemesi, ülkede eleştiri yağmuruna tutuldu.

Brezilya'nın Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından ülkede, milli takıma olan eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak; Katar'dan döndükten sonra Neymar ve Antony'nin Sao Paulo'da, Neymar'ın kız kardeşinin evinde bir parti düzenlenmesi ülke kamuoyunda yoğun tepki gördü.

Parti haberini gören Brezilyalılar sosyal medyada "Bu adamın milli takımda ne işi var? Kulübü için nasıl oynuyor, Brezilya için nasıl oynuyor! Messi'nin Arjantin için yaptıklarını gördünüz mü?" şeklinde yorumlara sebep oldu.

Neymar'ı destekleyen taraftarlardan biri ise "Ondan ne yapmasını bekliyorsunuz? O savaştı, kaybetti ve çok üzgün. Ancak hayat devam ediyor. Neymar hala çok genç ve zengin. Şu anki psikolojisini düzeltmesi için en iyi yol bir parti düzenlemek" ifadelerini kullandı.

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Neymar parti verince Brezilyalılar çıldırdı
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