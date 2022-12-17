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Giriş Tarihi: 17.12.2022 10:58

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vitor Pereira'nın gözü Diego Rossi'de! İstenen rakam...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vitor Pereira’nın gözü Diego Rossi’de! İstenen rakam...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da takımın yıldızlarına gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı-lacivertlilerin eski hocası Vitor Pereira, gözünü Diego Rossi'ye dikti...

Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, gözünü eski oyuncusuna dikti! Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilere Los Angeles FC'den transfer olan Uruguaylı yıldız Diego Rossi'yi yeni takımı Flamengo'ya transfer etmek için kolları sıvadı.

F.Bahçe forması ile 2. sezonunu geçiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 61 maçta forma giyerken 9 kez de ağları sarstı.

F.Bahçe 5.5 milyon Euro karşılığında aldığı oyuncu için 15 milyon Euro seviyesinde bir bonservis istiyor. Rossi'nin kontratı 2024- 25 sezonunda bitiyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vitor Pereira'nın gözü Diego Rossi'de! İstenen rakam...
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