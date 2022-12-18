Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Fransa'da ortalık karıştı! Benzema Macron'u reddetti!
Giriş Tarihi: 18.12.2022 14:47 Son Güncelleme: 18.12.2022 15:25

Son dakika haberleri: Fransa'da ortalık karıştı! Benzema Macron'u reddetti!

Son dakika haberleri: Fransa’da ortalık karıştı! Benzema Macron’u reddetti!

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşılaştığı final öncesinde şok bir gelişme yaşandı. Kadroda yer almasına ve idmanlara çıkmasına rağmen Katar'a gitmeyen Benzema'dan şok bir tepki geldi.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Fransız yıldız Karim Benzema'nın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan gelen 2022 FIFA Dünya Kupası finaline birlikte gitme davetini reddettiği iddia edildi.

ABD basınından ESPN'in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, finalde bugün Arjantin ile karşılaşacak Fransa'da "uçak krizi" yaşandı.

Turnuva başından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve Fransa'da bulunan Benzama'ya, final maçı öncesi Macron'dan başkanlık uçağıyla Katar'ın başkenti Doha'ya gitme teklifi geldi. 34 yaşındaki Benzema ise eski milli oyuncular Laurent Blanc, Zinedine Zidane ve Michel Platini gibi bu teklifi kabul etmedi.

Macron ve eşi Brigitte'in dahil olduğu uçağa, Paul Pogba, N'Golo Kante, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku, 1980'lerde Fransa Milli Takımı formasını giyen Alain Giresse ile judo olimpiyat şampiyonu Teddy Riner katıldı. Lucas Hernandes de kafileye katılmayan Fransız milli oyuncular arasında yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu: Uzlaşma sağlayacağız!
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? Son enflasyon oranı ile emekli zam oranı açıklanıyor!
Emekli zammı için ilk beklentiler ortaya çıktı: 2023 Ocak ayı SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı izle! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 14. bölümde neler olacak?
Savcı Sayan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu İmamoğlu’ndan istifasını istedi
Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay Hz. Muhammed’e ve İslam’a saldırdı! Soruşturma başlatıldı!
Herkes trafik kazası zannediyordu katil yenge çıktı
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
6 yaşındaki çocuk gelin skandalında yeni gelişme: O rapor ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Fransa'da ortalık karıştı! Benzema Macron'u reddetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA