Stefan Kuntz: Dünya Kupası finalinde favori Fransa

2022 FIFA Dünya Kupası Final maçında Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, heyecanla beklenen final maçı öncesi Fanatik'e konuştu. Arjantin - Fransa maçı hakkındaki yorumlarını paylaşan tecrübeli teknik adam, favorisini de açıkladı.

'FRANSA'NIN ÇOK KALİTELİ BİR KADROSU VAR'

Fransa'nın çok kaliteli bir kadorsu olduğunu belirten Stefan Kuntz, "Bir genelleme yapacak olursak, Fransa'nın en yetenekli oyunculara sahip olduğunu söylememiz gerekir. Hatta Fransa A Milli Takımı bir yana, Fransa Ümit Milli Takımı'nın bile Avrupa'nın en değerli 21 yaş altı milli takımı olduğunu görüyoruz. Takım değeri olarak, İngiltere'den de Almanya'dan da ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden çok yukarıdalar. Peki bu anlama geliyor? Çok fazla sayıda müthiş yetenekli futbolculara sahipler. Fransa'nın yetenekli futbolcuları eğitmek için özel bir sistemi var ve şimdi de geçmiş yıllarda ektikleri tohumların meyvelerini topluyorlar. Tabii tüm bunlar teknik direktöre de çeşitli kolaylıklar sağlıyor. Örneğin, takım dizilişini kolaylıkla değiştirebiliyor. Farklı oyunculara forma şansı verme olanağı bulunduğu için takım ruhunu güçlü tutması da kolaylaşıyor. Öte yandan, takımın büyük ve tecrübeli oyuncularından birinin egosu aşırı yükselirse, teknik direktör onu kenara daha rahat alabilir, çünkü arkasında bekleyen oyuncu yetenek bakımından diğerinden çok da altta değildir." dedi.

'GRIEZMANN'IN PERFORMANSINDAN ÇOK ETKİLENDİM'

Griezmann'ın performansından etkilendiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Mbappe fark yaratan futbolculardan bir tanesi. Ancak ben, Antoine Griezmann'ın performansından çok etkilendiğimi söylemeliyim. Çünkü çok hareketliydi ve çok koştu. Fransa'nın bütün oyuncuları, egolarını geri planda tutarak takım başarısını ulaşılması gereken esas hedef olarak önlerine koydular. Takımdaki herkes, taktiksel açıdan kendisine verilen görevi yerine getirdi. Hatta pek sevmedikleri şeyleri dahi takımın başarısı için yaptılar. Griezmann da bu bahsettiğim konular için çok etkileyici bir örnek teşkil etti. Fransa'dan konuşurken, Olivier Giroud'dan söz etmezsek olmaz. O da turnuva boyunca çok başarılıydı. Sonra, Fas maçında oyuna girdikten yaklaşık 45 saniye sonra gol atan Eintracht Frankfurt'tan Randal Kolo Muani'yi izledik. Eğer Fransa'da Mbappé gibi bir oyuncu varsa, doğal olarak Arjantin savunmacıları ona konsantre olacaklardır. Bu durum da haliyle diğer oyuncuların daha fazla alan ve fırsat bulmasına imkân tanıyabilir." sözlerini dile getirdi.

'MESSİ İÇİN HER ŞEYİ YAPACAKLAR'

Nasıl bir final maçı beklediği hakkında gelen soruya da cevap veren Kuntz favorisini şu sözlerle açıkladı:



"Güzel bir final maçı izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Şimdiye kadarki karşılaşmalarda hem Arjantin'in hem de Fransa'nın farklı taktik stillerle oynayabildiklerini gördük. Bu değerlendirmemin gerek defansif gerekse ofansif yönden geçerli olduğunu söyleyebilirim. Organizasyonel beceri ve takım olarak baktığımız zaman, final maçında Fransa'yı az bir farkla da olsa favori görüyorum. Bir futbol romantiği olarak konuşursam ise Dünya Kupası'nın Messi ve arkadaşlarının ellerinde yükseldiğini görmek isterim. Arjantinli oyuncuların Messi'nin bu kupayı kazanabilmesi için her şeyi yapacaklarına inanıyorum."

'ONLARI İZLEMEK HARİKA'

Messi'ye övgülerde de bulunan Stefan Kuntz, "Messi'yi tarif etmeye gerek yok. Messi özel bir futbolcu. Çok çalışkan bir futbolcu olmasa da tarihte daha önce görülmemiş bir yeteneğe sahip. Tanrı iyi ki ona bu yetenekleri vermiş. Herkes şunu biliyor ki Messi, takım savunmasına çok büyük katkı sağlamıyor. Ancak hücum organizasyonu için yaptıkları öylesine bariz, öylesine unutulmaz ki... Özellikle de yarı final maçında Arjantin'in üçüncü golünden önce Julian Alvarez'e yaptığı asist... Bu tür hareketler, ancak vücudunuz ve becerileriniz izin veriyorsa yapabileceğiniz şeyler. Tabii ki Messi'nin oyun okuma becerisi ve sezgileri de yüksek. Finalde tüm bu büyük ve çok kaliteli futbolcuları izlemek harika olacak. Kimin kazanacağını gerçekten çok merak ediyorum. Dünya Kupası şampiyonu, seri penaltı atışları sonrasında belirlenebilir. Bunu da çok uzak bir ihtimal olarak görmüyorum." şeklinde konuştu.