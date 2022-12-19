Galatasaraylı Icardi’den Messi ve Arjantin paylaşımı

Galatasaray'ın PSG'den 1 yıllığına kiraladığı golcü futbolcu Mauro Icardi, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından paylaşımda bulundu. Arjantin Milli Takım formasını 8 kez terleten 29 yaşındaki golcü 2022 Katar Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmemişti.

Messi'nin takıma katılmasının ardından PSG'de gözden düşen Icardi'nin Galatasaray'da iyi performans göstermesine rağmen kadroya alınmama nedeni Messi olduğu iddia edilmişti.

Instagram hesabından paylaşım yapan Arjantinli golcü "İşte şampiyon Arjantin. Tebrikler Messi. Bu kupayı en fazla sen hak ettin. Bunun için çok mücadele verdin." ifadelerini kullandı.