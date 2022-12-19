Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lionel Messi'ye giydirilen 'bişt 'kıyafetinin anlamı ne? Dünya Kupası'na damga vuran an
Giriş Tarihi: 19.12.2022 13:42 Son Güncelleme: 19.12.2022 13:55

Lionel Messi'ye giydirilen 'bişt 'kıyafetinin anlamı ne? Dünya Kupası'na damga vuran an

Lionel Messi’ye giydirilen ’bişt ’kıyafetinin anlamı ne? Dünya Kupası’na damga vuran an

Dünya Kupası finalinin ardından en çok konuşulan anlardan biri Lionel Messi'ye Katar'ın geleneksel kıyafetinin giydirilmesiydi. Peki Messi'nin giydiği kıyafetin adı ne, giydirilen bu kıyafetin anlamı ne? İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Arjantin'de Lionel Messi'nin kupa töreninde giydiği kıyafet futbol gündeminde... Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani tarafından Messi'ye, ülkeye has kültürel bir kıyafet olan 'bişt' giydirildi. Taraftarların çoğu Messi'nin giydiği tül benzeri bu cübbeyi başta anlamlandıramasa da daha sonra bunun Katar'ın geleneksel kıyafetlerinden biri olan "bişt" olduğu anlaşıldı.

Körfez ülkelerindeki Arapların giydiği bu kıyafet gri, siyah, beyaz ve bej renklerinde olabiliyor. Günlük olarak giyilmeyen bu kıyafet; bayram, düğün, ulusal münasebetler gibi özel günlerde tercih ediliyor, mezuniyet törenlerindeyse cübbe olarak giyiliyor. Katar Emiri de Messi'ye bu özel günde Bişt giydirerek onu onurlandırdığı ifade ediliyor.

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Lionel Messi'ye giydirilen 'bişt 'kıyafetinin anlamı ne? Dünya Kupası'na damga vuran an
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