Lionel Messi’ye giydirilen ’bişt ’kıyafetinin anlamı ne? Dünya Kupası’na damga vuran an

2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Arjantin'de Lionel Messi'nin kupa töreninde giydiği kıyafet futbol gündeminde... Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani tarafından Messi'ye, ülkeye has kültürel bir kıyafet olan 'bişt' giydirildi. Taraftarların çoğu Messi'nin giydiği tül benzeri bu cübbeyi başta anlamlandıramasa da daha sonra bunun Katar'ın geleneksel kıyafetlerinden biri olan "bişt" olduğu anlaşıldı.