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Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:14

Manchester United'dan Gakpo hamlesi

DHA
Manchester United’dan Gakpo hamlesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, PSV Eindhoven'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Cody Gakpo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Dünya Kupası sırasında Cristiano Ronaldo ile yollarını ayıran Manchester United, hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor. İngiliz ekibi, Dünya Kupası'nda Hollanda formasıyla 3 gol atan 23 yaşındaki Cody Gakpo'nun peşine düştü. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de oyuncuyla ilgilenen ancak transferi sonlandıramayan Manchester ekibi, ocak ayında oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İngiltere basınında yer alan haberlere göre PSV Eindhoven, oyuncu için 45 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Öte yandan Paris Saint Germain'in de Gakpo transferinde devreye girebileceği yer alan haberler arasında.

DİĞER BİR HEDEF GONCALO RAMOS
Manchester United, Gakpo'nun yanı sıra Benfica'nın Portekizli golcüsü Goncalo Ramos için de devrede. Portekiz ile Dünya Kupası'nda boy gösteren 21 yaşındaki forvet oyuncusu, takımına 3 gol, 1 asistlik katkı sağlamayı başarmıştı. Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İsviçre ile oynanan karşılaşmaya Ronaldo'nun yerine ilk 11'de başlayan genç forvet, bu maçta attığı 3 golle Portekiz'in Dünya Kupası tarihindeki ilk hat-trick yapan oyuncusu olmayı başardı. Benfica ise genç oyuncunun bonservis bedelini 70 milyon Euro olarak belirledi. İngiliz basınında yer alan haberlerde Manchester United'ın, Ramos transferini ocak ayında bitiremese dahi yaz transfer döneminde yeniden girişim yapacağı belirtildi.

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Manchester United'dan Gakpo hamlesi
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