Manchester United’dan Gakpo hamlesi

Dünya Kupası sırasında Cristiano Ronaldo ile yollarını ayıran Manchester United, hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor. İngiliz ekibi, Dünya Kupası'nda Hollanda formasıyla 3 gol atan 23 yaşındaki Cody Gakpo'nun peşine düştü. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de oyuncuyla ilgilenen ancak transferi sonlandıramayan Manchester ekibi, ocak ayında oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İngiltere basınında yer alan haberlere göre PSV Eindhoven, oyuncu için 45 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Öte yandan Paris Saint Germain'in de Gakpo transferinde devreye girebileceği yer alan haberler arasında.