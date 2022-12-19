Yüz karası

Trabzonspor'un 79. Olağan Genel Kurul Toplantısı dün gerçekleştirildi.Yayında ilk ihale 500 milyon dolardı. 2018'de 3 puan karşılığında elde edilen gelir 800 bin dolardı. Sonra 337'ye, geçen sezon 318'e, bu sene 115 bin dolara düştü. Yani, deplasmana gidip berabere kaldığımız anda alınan para. Deplasman giderinizi bile karşılamıyor.Hiçbir oyuncu ve kulüple görüşme yapmadık. İhtiyaç duyulması halinde transfer olabilir. A takım maaş bütçesi 40 milyon Euro'dan 31 milyon Euro'ya inecek.UEFA'nın sitesine girdiğiniz zaman, 2014 yılında farklı bir ifade ile karşılaşacaksınız.Onun için ben 2014 yılıyla alakalı hiçbir veriye bakmak istemiyorum UEFA'nın sitesinde.Bu ülkede son 10-15 senede 36 stat inşa edildi, kulüplere tahsis edildi. Dünyada eşi benzeri yok.Herkes 'tamam' diyor ama sonra olanlar herkesin malumu.4 yıllık görev süremizde ligde 280 puan topladık.Trabzonspor'un 79'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün net borcunun 2 milyar 383 milyon 292 bin 681 TL olduğu açıklandı.Genel kurulda yayınlanan faaliyet raporunda, Trabzonspor'un 2021-22 sezonunda Parma'dan transfer ettiği ve bu sezon başında Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius'un menajerinin alacakları için kulübü dava ettiği ortaya çıktı. Rapora göre, menajer Per Steffensen, 3 milyon 529 bin 721 TL ve 1 milyon 411 bin TL tutarında iki ayrı alacağı için kulübe icra takibi başlattı.