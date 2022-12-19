Yüz karası

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan Fenerbahçe’ye gönderme: UEFA'nın sitesinde, 2014 yılında bazı Türk takımlarının neden 2 yıl men cezası aldıklarıyla ilgili bir ifade görürsünüz. Bu, Türk futbolu adına yüz karasıdır. 4 yıllık görev süremizde rakiplerimiz içinde en fazla puan toplayan takımız. Hiçbir oyuncu ve kulüple görüşme yapmadık. İhtiyaç duyulması halinde transfer olabilir
Trabzonspor'un 79. Olağan Genel Kurul Toplantısı dün gerçekleştirildi. Yönetim, mali ve idari yönden ibra edilirkenBaşkan Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamalardaçarpıcı ifadeler kulladı:
Yayında ilk ihale 500 milyon dolardı. 2018'de 3 puan karşılığında elde edilen gelir 800 bin dolardı. Sonra 337'ye, geçen sezon 318'e, bu sene 115 bin dolara düştü. Yani, deplasmana gidip berabere kaldığımız anda alınan para 70 bin Euro. Deplasman giderinizi bile karşılamıyor.
TAKIMIN MAAŞ BÜTÇESİ DÜŞECEK
Hiçbir oyuncu ve kulüple görüşme yapmadık. İhtiyaç duyulması halinde transfer olabilir. A takım maaş bütçesi 40 milyon Euro'dan 31 milyon Euro'ya inecek.
UEFA'nın sitesine girdiğiniz zaman, 2014 yılında farklı bir ifade ile karşılaşacaksınız. Bazı Türk takımlarının neden 2yıl UEFA'dan men cezası aldıklarıyla ilgili.Türk futbolu adına yüz karasıdır. Onun için ben 2014 yılıyla alakalı hiçbir veriye bakmak istemiyorum UEFA'nın sitesinde.
CUMHURBAŞKANI 'ALTYAPI' DİYOR
Bu ülkede son 10-15 senede 36 stat inşa edildi, kulüplere tahsis edildi. Dünyada eşi benzeri yok. Cumhurbaşkanımız hep, 'Altyapıyaönem verin' diyor. Herkes 'tamam' diyor ama sonra olanlar herkesin malumu.
4 yıllık görev süremizde ligde 280 puan topladık. Rakiplerimiz içinde en fazla puantoplayan takımız.
BORÇ 2.3 MİLYAR TL
Trabzonspor'un 79'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün net borcunun 2 milyar 383 milyon 292 bin 681 TL olduğu açıklandı.
CORNELİUS'TAN DAVA
Genel kurulda yayınlanan faaliyet raporunda, Trabzonspor'un 2021-22 sezonunda Parma'dan transfer ettiği ve bu sezon başında Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius'un menajerinin alacakları için kulübü dava ettiği ortaya çıktı. Rapora göre, menajer Per Steffensen, 3 milyon 529 bin 721 TL ve 1 milyon 411 bin TL tutarında iki ayrı alacağı için kulübe icra takibi başlattı.