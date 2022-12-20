Başakşehir, Göztepe’yi yıktı: Türkiye Kupası’nda son 16’ya yükseldi

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Touba, Mahmut Tekdemir (Dk. 62 Şener Özbayraklı), Lima, Biglia (Dk. 40 Nzaba), Serdar Gürler (Dk. 85 Szysz), Berkay Özcan, Deniz Türüç, Chouiar (Aleksic), Okaka (Dk. 46 Keny)
Göztepe: Arda Özçimen, Mihojevic, Emir Ortakaya, Gottwalt, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 74 Efe Can Saçıkara), Mesut Emre Kesik, Tijanic (Dk. 60 Yalçın Kayan), Tuğbey Akgün (Dk. 74 Yunus Emre Gedik), Atanga, Kvasina (Dk. 60 İzzet Furkan), Ali Akman
Goller: Dk. 21 ve 24 Serdar Gürler, Dk. 37 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 73 İzzet Furkan (Göztepe)
Sarı kart: Dk. 87 Atanga (Göztepe)
21. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağdan Deniz Türüç'ün arka direğe etkili ortasına altıpasın köşesinde Serdar Gürler'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0.
24. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Arda Özçimen'in topu uzaklaştırmak isterken büyük hatasında pres yapan Serdar Gürler'in ayak uzattığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
37. dakikada Medipol Başakşehir 3. golü buldu. Rakip yara saha ortalarında kazanılan serbest vuruşu hızlı kullanan Serdar, savunma arkasına sarkan Okaka'yı gördü. Topla ceza sahasında buluşan Okaka'nın kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda top ağlara gitti: 3-0.
73. dakikada Göztepe farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ali Akman'ın, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Atağın devamında ceza sahası içinde boşta kalan topun gelişine İzzet Furkan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.