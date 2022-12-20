Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in aklı üçlü savunmada!

'ÖNDE BASKI YAP, OYUNA HAKIM OL'

Deneyimli hocanın Antalya'da denediği bu sistemi rakibe göre uygulamayı düşündüğü ve sık sık 3'lü savunma kurgusuyla oynayan Gaziantep'e bu şekilde karşılık vermeye hazırlandığı kaydedildi. Saiss'in yokluğu savunma kalitesini etkilese de Güneş; Emrecan, Talha ve Welinton üçlüsüyle sahada mücadele edecek. Tecrübeli teknik adamın bu sistemi düşünmesinin nedeni ise orta sahayı kalabalık kurgulayıp, rakibi önde karşılamak, baskıyı orta sahayı geçmeden yapıp oyuna hakimiyet kazandırmak olduğu belirtildi.