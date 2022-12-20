Dursun Özbek transferi açıkladı! Nelsson, Boey, Icardi, Rashica ve Ronaldo...

Spor Masası'nda konuşan Dursun Özbek; Cristiano Ronaldo hakkında da açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek açıklamasında; "Florya, fiziki anlamda Galatasaray'a bugün hizmet verebilecek bir tesis değil. Oradaki sıkışmışlık sorununu Kemerburgaz'da çözeceğiz. Florya'daki arsanın ekonomik değeri de yüksek. Galatasaray'ın gayrimenkullerini satmıyoruz, Bankalar Birliği'ne olan borcu ödemek için yatırım yapıp geliştiriyoruz. Bankalar Birliği'ne olan borcumuz için günlük 1 Milyon TL faiz ödüyoruz. Bunu sürdüremeyiz, bu yüzden bu işe son vermeliyiz." dedi.

"EKSİK VARSA TRANSFER YAPACAĞIZ"

Transfer üzerine konuşan Dursun Özbek; "Okan Hoca'nın bir rapor sunmasını bekliyoruz. Şampiyonluk yolunda Galatasaray özellikle bu sene çok iddialı. Bunun sıkıntıya uğramaması için eksikler varsa, transfer yapacağız. Ancak geldiğimiz finansal noktayı da ihmal etmiyoruz." açıklamasında bulundu.

CRİSTİANO RONALDO SORUSU

An itibariyle boşta olan dünya yıldızı Ronaldo hakkındaki soruyu da cevaplayan Başkan; "Ronaldo'nun nesini soruyorsun? Ronaldo'yu kadrosuna hangi hoca ya da yönetim almak istemez? İsteriz fakat koşullar çerçevesinde bizde oynamasını gerektirecek mali yapıya sahip değiliz. Ronaldo, en önemli futbolculardan birisi, millet bunu bize yakıştırıyor." sözlerini sarf etti.

"KİMSEYİ SATMAYA NİYETİMİZ YOK"

Dursun Özbek takımdan ayrılma ihtimali olan isimler hakkında; "Hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok. Çok iyi kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz. Cumhuriyetin 100. yılındaki şampiyonluğu çok değerli görüyoruz. Sacha Boey ve Victor Nelsson'un yanı sıra 3-4 oyuncuya daha teklif var. Çünkü kadro, çok güzel bir kadro." dedi.

Kiralık isimler hakkında ise; "Mauro Icardi çok sansasyonel bir transfer olur. Ayrıca Milot Rashica da öyle. İkisini de şartlar uygun olursa, Galatasaray'da kalıcı olarak görmek isteriz." sözlerini sarf etti.

DURSUN ÖZBEK'TEN DERBİ YORUMU

Fenerbahçe maçı üzerine konuşan Özbek; "Galatasaray - Fenerbahçe bir dünya derbisi. Her maç heyecan dorukta oluyor. Yine öyle olacak. Maç Kadıköy'de ve biz de Kadıköy'de hazır olacağız. Oradan zaferle, 3 puanla ayrılacağız." açıklamasında bulundu.

Yabancı sınırına karşı olduklarını belirten Galatasaray Başkanı; "Yabancı oyuncu kısıtlamasının Türk futboluna hiçbir katkısı yok. Galatasaray olarak yabancı sınırlamasına karşıyız, yerli futbolcuların performansı iyiyse zaten oynuyor. Yusuf Demir, Türk oğlu Türk futbolcu. Öyle şartlar getirmişiz ki, Türk statüsünde oynayamıyor. Bu kuralları koyduğumuz gibi, kaldırmasını bilmeliyiz. Yusuf'un Türk oynamasında kime zarar var?" dedi.