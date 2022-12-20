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Giriş Tarihi: 20.12.2022 16:46

Kasımpaşa, Selçuk İnan yönetimindeki ilk maçında Türkiye Kupası'ndan elendi!

AA
Kasımpaşa, Selçuk İnan yönetimindeki ilk maçında Türkiye Kupası’ndan elendi!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Kasımpaşa, Ümraniyespor’u ağırladı. Konuk ekip ikinci yarıda gelen gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve son 16'ya adını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

24. dakikada Hadergjonaj'ın uzaktan şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topun kaleye girmesine izin vermedi.

58. dakikada HangiKredi Ümraniyespor penaltı kazandı. Metehan Mimaroğlu'nun vuruşunda top ceza sahası içinde Graovac'ın eline temas edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada penaltı atışını kullanan Mrsic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

71. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Yunus Mallı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

86. dakikada Ümraniyespor skoru 2-0 yaptı. Gheorghe sağdan ceza sahasına girerek topu yerden içeri çevirdi. Donk'a çarpıp havalanan meşin yuvarlağı Metehan Mimaroğlu çizgi üzerinde filelerle buluşturdu: 0-2.

88. Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına giren Yunus Mallı, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

89. dakikada Graovac'ın ceza sahasına gönderdiği uzun topu Donk göğsüyle Ali Sühan Demirel'e indirirken, bu oyuncunun sol çaprazdan şutunta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve HangiKredi Ümraniyespor maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Selçuk İnan ilk maçında elendi

Kasım ayında Kasımpaşa'nın başına geçen Selçuk İnan, teknik adamlık kariyerinin ilk maçında HangiKredi Ümraniyespor'a mağlup oldu.

İnan, teknik adamlık kariyerindeki ilk karşılaşmasında rakibine 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Donk, Petretta (Dk. 82 Ali Sühan Demirel), Fall, Tirpan, Celina (Dk. 61 Yunus Mallı), Ahmet Emin Engin (Dk. 61 Ben Ouanes), Hajradinovic (Dk. 82 Eysseric), Bahoken (Dk. 67 Koita)

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Gheorghe, Mustafa Eser, Allyson (Dk. 46 Sackey), Lenjani (Dk. 85 Onur Atasayar), Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak (Dk. 73 Serkan Göksu), Onur Ayık (Dk. 71 Geraldo), Mrsic, Metehan Mimaroğlu, Bettaieb (Dk. 70 Umut Nayir)

Goller: Dk. 59 Mrsic (Penaltıdan), Dk. 86 Metehan Mimaroğlu (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 88 Yunus Mallı (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 58 Graovac, Dk. 81 Petretta (Kasımpaşa), Dk. 87 Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor)

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Kasımpaşa, Selçuk İnan yönetimindeki ilk maçında Türkiye Kupası'ndan elendi!
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