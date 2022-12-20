Katar’da Türk polisi tam not aldı! Dünya Kupası güvenliğine büyük destek

2022 Dünya Kupası birçok algıyı boşa çıkardı. Turnuva öncesinde Batı medyası dört bir koldan Katar'a karşı karalama kampanyasına girişirken, kupaya ev sahipliği yapan ilk Arap ve Müslüman ülke olarak tarihe geçen Katar, dünya genelinden 2 milyon kişiyi ağırlamasına rağmen, organizasyon boyunca tek bir güvenlik sorunu dahi yaşanmadı. İşte bu noktada kupanın güvenliğinden sorumlu olan Türk Polisi büyük alkış aldı. Sahada Arjantin şampiyon olurken, saha dışında da alkışı 2 bin 242 personelle güvenlik hizmeti veren Türk polisi aldı.
24 SAAT BOYUNCA ÖZVERİLİ ÇALIŞMA
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Türk Polis Görev Gücü'nün, yaklaşık 4 yıl önce başlayan hazırlık çalışmalarının ardından ekim ayı başında Katar'a gittiği, buradaki meslektaşları ve diğer ülke güvenlik kuvvetleri ile koordine içinde görev yapmaya başladığı hatırlatıldı. Spor güvenliği konusunda uzman çevik kuvvet, takviye hazır kuvvet, bomba uzmanları, bomba ve çevik kuvvet köpekleri, çevik kuvvet atları ve idarecileri ile sağlık personelinden oluşan 2 bin 242 personelin oynanan 64 maçın yanı sıra, festival alanında ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda 24 saat boyunca bir çalışma yürüttüğü belirtildi.
KATARLILARIN TAKDİRİNİ KAZANDILAR
Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasını şöyle sürdürdü: "Alınan önleyici ve caydırıcı etkin güvenlik tedbirleri sayesinde daha önce düzenlenen futbol şampiyonalarında meydana gelen müessif hiçbir olay yaşanmamıştır. Bu kapsamda iyi bir planlama ve doğru bir strateji ile yapılan uygulama sonucunda 2022 Dünya Futbol Şampiyonası huzur ve güven ortamı içerisinde icra edilmiştir. Türk polisi, disiplin ve tecrübesini sahaya yansıtarak tüm unsurlarıyla bu başarıda önemli pay sahibi olmuş, başta Katar makamları olmak üzere herkesin takdirini kazanmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak Katar 2022 Dünya Kupası'nda görev alan meslektaşlarımızı tebrik ediyoruz."
GİZLİ ŞAMPİYON FİLİSTİN
Birleşmiş Milletlere üye 193 ülkeden sadece 127'sinin tanıdığı Filistin, Katar'da boy gösterdi. Turnuvanın belki de en büyük sürprizine imza atarak yarı finale kadar çıkan Fas Mili Takımı'nın futbolcuları, ellerinden Filistin bayrağını düşürmedi. Tribünleri dolduran on binlerce taraftar da Filistin bayraklarını dalgalandırıp bu ülkeyi görünür yaptı. Sosyal ağlara düşen görüntülerde dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin Doha'da bulunan İsrail televizyonlarına röportaj vermediği de görüldü. Dünya Kupası grup maçlarında, Tunus ve Avustralya'nın 26 Kasım'daki karşılaşmasında Tunuslu taraftarlar, tribünde 48. dakikada üzerinde "Filistin'e özgürlük" yazılı büyük bir Filistin bayrağı açtı.
YÜZLERCE KİŞİ MÜSLÜMAN OLDU
Katar, turnuva için ülkeye gelen yüz binlerce futbolsevere İslam'ı anlatmayı ve bu dinle ilgili olumsuz algıları değiştirmeyi hedefledi. Katar Ağırlama Merkezi, ziyaretçilere İslam'ı anlatmaları için dünyanın her yerinden onlarca vaizi Doha'ya davet etti. Ülkedeki kültür merkezleri, camiler, alışveriş merkezleri Hazreti Muhammed'i tanıtıcı afişlerle süslendi. Neticesinde yüzlerce kişi Müslüman oldu.