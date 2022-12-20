Katar’da Türk polisi tam not aldı! Dünya Kupası güvenliğine büyük destek

GİZLİ ŞAMPİYON FİLİSTİN

Birleşmiş Milletlere üye 193 ülkeden sadece 127'sinin tanıdığı Filistin, Katar'da boy gösterdi. Turnuvanın belki de en büyük sürprizine imza atarak yarı finale kadar çıkan Fas Mili Takımı'nın futbolcuları, ellerinden Filistin bayrağını düşürmedi. Tribünleri dolduran on binlerce taraftar da Filistin bayraklarını dalgalandırıp bu ülkeyi görünür yaptı. Sosyal ağlara düşen görüntülerde dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin Doha'da bulunan İsrail televizyonlarına röportaj vermediği de görüldü. Dünya Kupası grup maçlarında, Tunus ve Avustralya'nın 26 Kasım'daki karşılaşmasında Tunuslu taraftarlar, tribünde 48. dakikada üzerinde "Filistin'e özgürlük" yazılı büyük bir Filistin bayrağı açtı.

YÜZLERCE KİŞİ MÜSLÜMAN OLDU

Katar, turnuva için ülkeye gelen yüz binlerce futbolsevere İslam'ı anlatmayı ve bu dinle ilgili olumsuz algıları değiştirmeyi hedefledi. Katar Ağırlama Merkezi, ziyaretçilere İslam'ı anlatmaları için dünyanın her yerinden onlarca vaizi Doha'ya davet etti. Ülkedeki kültür merkezleri, camiler, alışveriş merkezleri Hazreti Muhammed'i tanıtıcı afişlerle süslendi. Neticesinde yüzlerce kişi Müslüman oldu.