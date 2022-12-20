Sergio Agüero canlı yayında Eduardo Camavinga’ya küfretti

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı'nı yalnız bırakmayan Sergio Agüero gündem oldu. Futbolu kalbinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle bırakan Agüero canlı yayında Eduardo Camavinga'ya küfretti.

33 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKMIŞTI!

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 33 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalan Sergio Agüero, Arjantin Milli Takımı'nı Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yalnız bırakmadı. Sergio Agüero, Hollanda ile oynanan maçın ardından Wout Weghorst'la Lionel Messi arasında yaşanan tartışmaya dahil olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

KUPAYI ALDILAR, SAHAYA DALDI

2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğu kazanan Arjantin Milli Takımı'nda futbolcuların yanında duran Sergio Agüero son düdükle birlikte sahaya atlayan ilk isimler arasında yer aldı. Sergio Agüero, Katar'daki dev turnuva boyunca Lionel Messi'yle aynı odayı paylaştı.

MESSI'Yİ OMZUNA ALDI, PURO İÇTİ

Sergio Agüero, Dünya Kupası'nda düzenlenen kupa töreni sonrası Lionel Messi'yi omuzlarına alan isim oldu. Lionel Messi, Sergio Agüero'nun omuzlarında tribünleri selamladı. Sergio Agüero daha sonra soyunma odasında puro içerken canlı yayın açtı.

CAMAVINGA'YA KÜFRETTİ

Sergio Agüero bu sırada şoke eden bir harekette bulundu. Arjantinli eski futbolcu, Fransa'nın genç yıldızı Eduardo Camavinga'ya küfretti. 500 binin üstünde kişinin izlediği canlı yayında Eduardo Camavinga'ya küfreden Sergio Agüero "S.. suratlı" ifadelerini kullandı.

Sergio Agüero ile Eduardo Camavinga arasında daha önce basına yansıyan herhangi bir olumsuz olay olmaması dikkat çekti. Sergio Agüero'nun özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu.