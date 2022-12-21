Şenol Güneş'ten Ozan Tufan açıklaması! "Hiçbir oyuncuya karşı tasarrufumuz yok"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Bir tur maçı oynadık kendi sahamızda. Oyun planımıza göre rakibi sahasından çıkarmadan etkili ataklarla maçı kazanmak istiyorduk. Oyuncuların niyetini sahaya yansıtamadık. Temaslı oyunumuz yoktu, rakibi karşılayamadık. Sıkıntılarımızın düzeldiğini düşünüyordum. Kötü başlayan oyun iyi bitti. 4-2'den sonra pozisyon yoktu ama rakibin oynamasına izin verdik. Baskıyla birlikte daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Rakibimiz liginin üstünde oynayan bir takım. Kendi sahalarında oyun kurarak çıkmaya çalışıyorlar. Biz de izin verince her geldiklerinde pozisyon buldular. Oyuncularımızın gerçek kimliğiyle etkili olmasıyla hem pozisyonlar ürettik hem goller attık. Oyundaki eksiklerimizi görmüş olduk. Bugünkü oyuncuların en iyilerini hafta sonu kullanacağız. Bu dönemi böyle geçeceğiz. Hiç gol yemeden kazanmak durumundayız. İstediğimiz oyun tam oturmasa bile artıları da olan bir oyun oldu. Bu artıları çoğaltacağız." diye konuştu.

Hücum oyuncularıyla ilgili konuşan Güneş, "Redmond, Cenk ve Dele Alli, Muleka'yı değiştirerek oynatmayı düşündük. Pozisyon vardı ama gol olmadı. Çok iyi oyun yoktu ama pozisyon vardı. Muleka gayretli ama gol konusunda etkisizdi. Cenk ilk yarıda gol kaçırdı ama ikinci yarıda golcülüğünü konuşturdu. Orta sahada Gedson ve Necip'le toplar kazandık. Weghorst, Cenk, Muleka, N'Koudou, Redmond, Dele gol attırmalılar. Milli takımdan dönen oyuncularda ufak tefek sıkıntılar var. Saiss şu anda yok. Uzun süre birlikte çalışamadık ama faydalanacağımız oyuncular. Bugün için en güçlü ve verimli oyuncuları kullanacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

OZAN TUFAN AÇIKLAMASI

Şenol Güneş, Ozan Tufan hakkında sorulan soruya "Şu anda hiçbir oyuncuyla ilgili tasarrufum yok. Ozan da beğendiğimiz bir oyuncu. Bunu söyleyince karşı kulüp alınabiliyor ama şu an Hull'un oyuncusu. Şu an bizimle ilgisi yok. Ozan ya da başka bir oyuncuyla ilgili tasarrufum yok." cevabını verdi.