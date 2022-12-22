Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turunda! Adana Demirspor’dan veda...

68'inci dakikada penaltı vuruşu kazanan Adana Demirspor'da topun başına Akintola geçti. Akintola'nın sert şutunda top ve kaleci Zafer ayrı köşelere gitti: 1-2.

85'inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da Stambouli, topu ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasından topa yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

87'nci dakikada Çaykur Rizespor'un atağında Alberk, çalımlarla sol çaprazdan içeri girmeye çalışırken yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

89'uncu dakikada Çaykur Rizespor'un penaltı vuruşunda topun başına Benhur geçti. Benhur'un şutunda kaleci Ertaç topu çeldi. Benhur, dönen topa bir kez daha vurdu ancak Ertaç bir kez daha gole izin vermedi.

Maçın normal süresi 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve maç uzatmalara gitti.