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Giriş Tarihi: 22.12.2022 12:20 Son Güncelleme: 22.12.2022 12:21

Dünya Kupası sonrası Guti Hernandez'den Kylian Mbappe'ye transfer çağrısı

Dünya Kupası finalinde Arjantin'e kaybederek hayal kırıklığı yaşayan Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin PSG'deki geleceği tartışılmaya devam ediyor. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Guti'den Mbappe'ye transfer çağrısı geldi. İşte detaylar...

2022 Katar Dünya Kupası, Arjantin'in zaferiyle sonuçlandı. Penaltı atışları sonucu Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'e Fransa'dan sadece Mbappe karşı koymaya çalıştı ama genç yıldızın çabası da mutlu sona yetmedi.Dünya Kupası'ndan hayal kırıklığı ile ayrılan Fransız yıldıza, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Guti'den transfer tavsiyesi geldi.

MBAPPE GOL KRALI OLDU
2022 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde turnuvanın en çok gol atan oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı Ödülü için de kıyasıya bir rekabet söz konusuydu. Kylian Mbappe ile Lionel Messi, 5'er gol ile bu alanda ilk sırayı paylaşıyordu. Arjantin'e karşı attığı 3 golle turnuvadaki gol sayısını 8'e yükselten Kylian Mbappe, Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu.Katar 2022'yi gol kralı olarak tamamlayan 23 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'nda toplam gol sayısı 12 oldu. 7 gollü Messi ise turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazandı.

GERİ DÖNECEĞİZ
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası final mücadelesinde Arjantin'e penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup olan Fransa'da Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Attığı 8 golle Dünya Kupası'nı gol kralı olarak tamamlayan Mbappe, "Geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

TRANSFER TAVSİYESİ
Fransız basınında yer alan habere göre Guti, Dünya Kupası'ndan hayal kırıklığı ile ayrılan Mbappe'ye tavsiyelerde bulundu. Guti, Fransız yıldızın Messi ve Ronaldo seviyesine çıkmak için Real Madrid'e transfer olması gerektiğini belirterek, "Eğer Messi veya Cristiano Ronaldo'nun kazandığı başarıları elde etmek istiyorsa, Real Madrid için oynamalı. Çünkü bunu PSG'de fark etmeyecek. Şu anda piyasaya bakarsanız, bazı harika ve iyi oyuncular var ama onun gibisi yok. O ve Haaland şu anda üst seviyedeler. Ama Messi'nin Barcelona'ya ya da Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e verdiğini size verebilecek başka oyuncu yok"

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Dünya Kupası sonrası Guti Hernandez'den Kylian Mbappe'ye transfer çağrısı
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