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Giriş Tarihi: 23.12.2022 01:03

Gol düellosunda kazanan Manchester City oldu! Liverpool kupaya veda etti...

Gol düellosunda kazanan Manchester City oldu! Liverpool kupaya veda etti...

Manchester City, İngiltere Lig Kupası olan Carabao Cup son 16 turunda sahasında Liverpool'u 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. İşte tüm detaylar...

İngiltere Lig Kupası'nda Premier Lig'in iki devi Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Ettihad Stadı'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanan Manchester City oldu.

Mücadelenin 10. dakikasında Haaland sessizliği bozarken 20. dakikaya gelindiğinde Fabio Carvalho dengeyi sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda bir kez daha Manchester City erken golü bularak 47'de Mahrez ile bir kez daha öne geçti. 1 dakika sonra 48'de Salah'ın golü tekrar eşitliği getirdi. 58. dakikaya gelindiğinde ise Nathan Ake, De Bruyne'ün asistinde golü bularak takımını 3-2 öne geçirdi ve Manchester City çeyrek finale yükseldi.

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Gol düellosunda kazanan Manchester City oldu! Liverpool kupaya veda etti...
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