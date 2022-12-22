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Giriş Tarihi: 22.12.2022 19:17

Konyaspor, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

DHA
Konyaspor, Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur mücadelesinde Konyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada Bodrumspor’u uzatmalarda 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İşte tüm detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur mücadelesinde Konyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada Bodrumspor'u uzatmalarda 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

19'uncu dakikada Michalak'ın ceza alanı sol çaprazından içeriye ortasında topla buluşan Muric'in şutunda top az farkla auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
64'üncü dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin pasıyla rakip ceza alanı dışında topla buluşan Hadziahmetovic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
83'üncü dakikada İmeri'nin pasıyla topla buluşan Yekta Kurtuluş'un şutunda top ağlara gitti: 1-1.
Mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi.
103'üncü dakikada orta alandan atılan uzun pasla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Amilton, Arda Çetin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.
105'inci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Hadziahmetovic, topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
109'uncu dakikada Bodrumspor bir kez daha eşitliği yakaladı. Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza yayı önündeki Yekta'nın önünde kaldı. Yekta'nın bekletmeden yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 2-2.
114'üncü dakikada Konyaspor bir kez daha öne geçti. Muhammet Demir ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahsı içi sol çaprazında topla buluşan Yasir Subaşı'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor sahasında Bodrumspor'u 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

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Konyaspor, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi
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