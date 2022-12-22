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Giriş Tarihi: 22.12.2022 15:15 Son Güncelleme: 22.12.2022 15:27

Lionel Messi için para basılacak! Banknottaki detay taraftarları heyecanlandırdı

Lionel Messi için para basılacak! Banknottaki detay taraftarları heyecanlandırdı

Arjantin'de Lionel Messi için flaş bir karara imza atılıyor. 2022 Dünya Kupası'nın kahramanı olan yıldız oyuncunun fotoğrafları para banknotlarında yer alacak.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin, 1986'dan sonra aynı başarıyı yakalamıştı.

Fransa ile finalde karşılaşan Güney Amerika temsilcisi, Lionel Messi'nin fırtına estirdiği mücadeleden zaferle ayrıldı.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3 biten karşılaşmada Arjantin, seri penaltı atışlarında 4-2 galip gelerek kupayı müzesine götürmüştü.

LIONEL MESSI İÇİN PARA BASILACAK
The Sun'da yer alan habere göre ArjantinHükümeti, milli takımın en değerli oyuncusu olan Lionel Messi'nin fotoğraflarını para banknotlarına basmayı düşünüyor.

Takım halinde kaldırılan kupanın ve Messi'nin fotoğraflarını özenle seçen Arjantinliler, 1986'dan sonra gelen dev şampiyonluğu ölümsüzleştirmeyi planlıyor.

Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Öte yandan Messi için basılacak paralarda tribündeki taraftarların da yer alacağı konuşuluyor.

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Lionel Messi için para basılacak! Banknottaki detay taraftarları heyecanlandırdı
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