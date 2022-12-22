Lionel Messi için para basılacak! Banknottaki detay taraftarları heyecanlandırdı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin, 1986'dan sonra aynı başarıyı yakalamıştı.
Fransa ile finalde karşılaşan Güney Amerika temsilcisi, Lionel Messi'nin fırtına estirdiği mücadeleden zaferle ayrıldı.
Normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3 biten karşılaşmada Arjantin, seri penaltı atışlarında 4-2 galip gelerek kupayı müzesine götürmüştü.
LIONEL MESSI İÇİN PARA BASILACAK
The Sun'da yer alan habere göre ArjantinHükümeti, milli takımın en değerli oyuncusu olan Lionel Messi'nin fotoğraflarını para banknotlarına basmayı düşünüyor.
Takım halinde kaldırılan kupanın ve Messi'nin fotoğraflarını özenle seçen Arjantinliler, 1986'dan sonra gelen dev şampiyonluğu ölümsüzleştirmeyi planlıyor.
Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Öte yandan Messi için basılacak paralarda tribündeki taraftarların da yer alacağı konuşuluyor.