Serveti değil ülkesini seçti

2018 Dünya Kupası'nı finalde Fransa'ya kaybederek kaçıran Hırvatistan, dört yıl sonra Katar'da Fas'ı yenerek 3.'lük kupasını kaldı. Takımının istikrarında büyük pay sahibi olan teknik direktör Zlatko Dalic'in büyük bir fedakârlık yaptığı ortaya çıktı.yıllık 30 milyon Euro'luk bir teklifi masaya koydu. Ancak Dalic, dünyanın en çok kazanan teknik direktörü olma fırsatını elinin tersiyle itti. Hırvatistan Milli Takımı ile 2024'e kadar sözleşmesi olan ve yıllık 550 bin Euro maaş alan 56 yaşındaki çalıştırıcı, kapısı ısrarla çalındığında halkını ve ülkesini Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası yolunda yalnız bırakamayacağını iletti.Hırvatistan EURO 2020'de son 16 turunda elense de Katar 2022'yi üçüncülükle kapattı. Son iki Dünya Kupası'nda da madalya aldı.Katar 2022'de Dünya 3.'sü unvanının sahibi olan Hırvatistan, federasyonun da kasasını doldurdu. Turnuvaya katılım bedeli ve alınan sonuçlarla kasaya giren toplam para 66 milyon dolar oldu.