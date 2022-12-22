Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Serveti değil ülkesini seçti
Giriş Tarihi: 22.12.2022

Serveti değil ülkesini seçti

UĞUR ÇEM
Serveti değil ülkesini seçti

Çin ekibi Dalian Professionel yıllık 30 milyon Euro’luk teklifle o zaman 52 yaşında olan Dalic’in kapısını çaldı. Hırvatistan’dan 550 bin Euro maaş alan Hırvat teknik adamın yanıtı net oldu: “Ülkemi yüz üstü bırakamam”

2018 Dünya Kupası'nı finalde Fransa'ya kaybederek kaçıran Hırvatistan, dört yıl sonra Katar'da Fas'ı yenerek 3.'lük kupasını kaldı. Takımının istikrarında büyük pay sahibi olan teknik direktör Zlatko Dalic'in büyük bir fedakârlık yaptığı ortaya çıktı. 2019 yılında Çin ekibi Dalian Professional takımı, başarılı futbol adamıyla Paris'te görüşme gerçekleştirirken, yıllık 30 milyon Euro'luk bir teklifi masaya koydu. Ancak Dalic, dünyanın en çok kazanan teknik direktörü olma fırsatını elinin tersiyle itti. Hırvatistan Milli Takımı ile 2024'e kadar sözleşmesi olan ve yıllık 550 bin Euro maaş alan 56 yaşındaki çalıştırıcı, kapısı ısrarla çalındığında halkını ve ülkesini Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası yolunda yalnız bırakamayacağını iletti. Çin ekibi Dalian Professional, Dalic'ten sonuç alamayınca 13 milyon Euro'ya Rafael Benitez'i takımın başına geçirdi. Hırvatistan EURO 2020'de son 16 turunda elense de Katar 2022'yi üçüncülükle kapattı. Son iki Dünya Kupası'nda da madalya aldı.

BİR MADALYADAN FAZLASI
Katar 2022'de Dünya 3.'sü unvanının sahibi olan Hırvatistan, federasyonun da kasasını doldurdu. Turnuvaya katılım bedeli ve alınan sonuçlarla kasaya giren toplam para 66 milyon dolar oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Külliye'de 2'Lİ ZİRVE! Başkan Erdoğan sonrası Bakan Bilgin'den heyecanlandıran video
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler belirlendi! Ankara dahil birçok büyükşehir var
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 19 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
KYK bursu ne zaman yatacak, ayın kaçında? GSB ödeme takvimi ile 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, toplu mu ödenecek?
Törene damga vuran an! Başkan Erdoğan, Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ TAKVİMİ 2022 | 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuç isim listesi nasıl öğrenilir?
Son dakika: Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’tan müthiş geri dönüş! Kartal, Şanlıurfsapor’u geriden gelerek devirdi…
ARKADAŞINA GÖNDER
Serveti değil ülkesini seçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA