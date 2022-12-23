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Giriş Tarihi: 23.12.2022 14:35 Son Güncelleme: 23.12.2022 14:39

Kamerunlu kaleci Andre Onana, 26 yaşında milli takımı bıraktığını açıkladı

AA
Kamerunlu kaleci Andre Onana, 26 yaşında milli takımı bıraktığını açıkladı

2022 FIFA Dünya Kupası sırasında teknik direktör Rigobert Song ile tartışarak kamptan ayrılan Kamerunlu kaleci Andre Onana, milli takımı bıraktığını duyurdu.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan 26 yaşındaki Onana, "Kamerun Milli Takımı ile hikayem sona erdi. Oyuncular gelir ve gider, isimler geçicidir ama Kamerun herhangi bir kişi veya oyuncudan önce gelir. Kamerun sevgisi ebedidir. Ayrıca milli takıma ve zor zamanlarda dahi bizi her zaman destekleyen halkımıza sevgim sonsuzdur. Hislerim asla değişmeyecek." ifadelerini kullandı.

Onana, İsviçre'ye 1-0 yenildikleri G Grubu ilk maçında 90 dakika forma giymişti. Bu karşılaşmadan sonra Onana'nın teknik direktör Song ile oyun tarzı konusunda anlaşmazlık yaşadığı basına yansımıştı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından 26 yaşındaki oyuncu kampı terk etmişti. Song, kalan maçlarda kaleyi Devis Epassy'ye emanet etmişti.

Barcelona altyapısında yetişen ve Ajax'ta gösterdiği performansın ardından bu yıl Inter'e transfer olan Onana, milli takımda 34 maça çıkmıştı.

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Kamerunlu kaleci Andre Onana, 26 yaşında milli takımı bıraktığını açıkladı
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