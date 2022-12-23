Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'dan şaşırtan talep! Beklemeye geçti...
Giriş Tarihi: 23.12.2022 16:15

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'dan şaşırtan talep! Beklemeye geçti...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır’dan şaşırtan talep! Beklemeye geçti...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yönetimi ile maaş konusunda anlaşamayan milli eldiven, İtalyan kulübünden garanti isteyip beklemeye geçti.

Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek Altay Bayındır gelecek planlarına başladı. Milli eldiven için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

24 yaşındaki kalecinin kendisiyle ilgilenen İnter'e ilk 11'de oynama şartı koştuğu öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimle maaş konusunda bir türlü anlaşamayan Altay, 25 milyon TL istemiş ama bu talep kabul görmemişti.

İtalyan ekibinin kaleci adayları arasında Bournemouth forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı Neto ile M.Gladbach'ın kalesini koruyan 34 yaşındaki Yann Sommer de yer alıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır, bu hafta içinde F.Bahçe'ye imza atmazsa, 1 Ocak itibarıyla istediği takımla anlaşma hakkını elde edecek ve bonservissiz gidebilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için asgari ücret hesapları!
EYT YASASI SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT ve bütçe açıklaması: Güçlüyüz!
İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU! İşsizlik maaşı 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Şartları neler?
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
Asgari ücret 2023 belli oldu: Hesaplar değişti: Stajyer, işsizlik maaşı, GSS ve Bağ-Kur primi...
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
SON DAKİKA: Aydın'da korkutan deprem! Aydın’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Asgari Ücret 2023 zammı resmen belli oldu! Yarım asrın en büyük artışı; Yeni asgari ücret ne kadar?
Türkiye’nin ilk uçak fabrikası küllerinden doğuyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'dan şaşırtan talep! Beklemeye geçti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA