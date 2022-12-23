Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır’dan şaşırtan talep! Beklemeye geçti...

Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek Altay Bayındır gelecek planlarına başladı. Milli eldiven için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

24 yaşındaki kalecinin kendisiyle ilgilenen İnter'e ilk 11'de oynama şartı koştuğu öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimle maaş konusunda bir türlü anlaşamayan Altay, 25 milyon TL istemiş ama bu talep kabul görmemişti.

İtalyan ekibinin kaleci adayları arasında Bournemouth forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı Neto ile M.Gladbach'ın kalesini koruyan 34 yaşındaki Yann Sommer de yer alıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır, bu hafta içinde F.Bahçe'ye imza atmazsa, 1 Ocak itibarıyla istediği takımla anlaşma hakkını elde edecek ve bonservissiz gidebilecek.