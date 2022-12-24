Kasımpaşa, Sivasspor’u ağırlıyor! -CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımdan Kasımpaşa, yeni hocası Selçuk İnan yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Sivasspor ise Dünya Kupası arası sonrası seri yakalama peşinde.
KASIMPAŞA 1 - 1 SİVASSPOR (İkinci yarı oynanıyor)
14' Dia Saba
39' Ben Ouanes
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Graovac, Hadergjonaj, Petretta, Tırpan, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Mortadha, Koita
Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Camara, Robin, Uğur, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Dia Saba, Yatabare
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
14. dakikada Sivasspor öne geçti. Kasımpaşa ceza sahasında topla buluşan Dia Saba'nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
29. dakikada ev sahibi takım beraberlik fırsatını kullanamadı. Sağ kanattan gelişen atakta Fall, ceza sahasında boş pozisyondaki Ben Ouanes'in önüne pasını gönderdi. Ben Ouanes'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
39. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Koita'dan aldığı pasla Sivasspor ceza sahasında topla buluşan Ben Ouanes, sağ ayak içiyle köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
FATİH TERİM YALNIZ BIRAKMADI
Ünlü teknik direktör Fatih Terim, Kasımpaşa'nın başına geçen eski öğrencisi Selçuk İnan'ı Sivasspor maçında yalnız bırakmadı.