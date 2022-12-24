Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasımpaşa, Sivasspor'u ağırlıyor! -CANLI-
Giriş Tarihi: 24.12.2022 16:28 Son Güncelleme: 24.12.2022 17:18

Kasımpaşa, Sivasspor'u ağırlıyor! -CANLI-

Kasımpaşa, Sivasspor’u ağırlıyor! -CANLI-

Kasımpaşa, Süper Lig 'in 15. haftasında Sivasspor 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımdan Kasımpaşa, yeni hocası Selçuk İnan yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Sivasspor ise Dünya Kupası arası sonrası seri yakalama peşinde.

KASIMPAŞA 1 - 1 SİVASSPOR (İkinci yarı oynanıyor)

14' Dia Saba
39' Ben Ouanes

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Graovac, Hadergjonaj, Petretta, Tırpan, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Mortadha, Koita
Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Camara, Robin, Uğur, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Dia Saba, Yatabare

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
14. dakikada Sivasspor öne geçti. Kasımpaşa ceza sahasında topla buluşan Dia Saba'nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
29. dakikada ev sahibi takım beraberlik fırsatını kullanamadı. Sağ kanattan gelişen atakta Fall, ceza sahasında boş pozisyondaki Ben Ouanes'in önüne pasını gönderdi. Ben Ouanes'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
39. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Koita'dan aldığı pasla Sivasspor ceza sahasında topla buluşan Ben Ouanes, sağ ayak içiyle köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.



FATİH TERİM YALNIZ BIRAKMADI
Ünlü teknik direktör Fatih Terim, Kasımpaşa'nın başına geçen eski öğrencisi Selçuk İnan'ı Sivasspor maçında yalnız bırakmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli maaşı için asgari ücret formülü! Emekli zammı 2023 ne kadar olacak? Emekliye zam oranı ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI: Bakan Vedat Bilgin'den EYT yaş şartı mesajı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi nasıl olacak?
Usta sanatçı Emel Sayın’dan üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu
EYT SON DAKİKA: Fuat Oktay ve Bakan Bilgin'den peş peşe açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih verildi
İŞSİZLİK MAAŞI 2023 HESAPLAMA TABLOSU! Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Şartları neler?
SON DAKİKA: İstanbul Bebek'te iskele çöktü! Çok sayıda kişi denize düştü
Son dakika: Başkan Erdoğan Erzurum'da duyurdu! Doğalgazda pazartesi yeni bir müjde vereceğiz
Tarikatlar kapatılsın mı?
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasımpaşa, Sivasspor'u ağırlıyor! -CANLI-
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA