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Giriş Tarihi: 25.12.2022 13:36

Luis Suarez, Gremio yolcusu

Luis Suarez, Gremio yolcusu

2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Uruguay ile hayal kırıklığı yaşayan Luis Suarez, transferde sürpriz bir hamleye hazırlanıyor.

35 yaşındaki Uruguaylı golcü Luis Suarez'in yeni adresi belli oluyor. 2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Uruguay'ın kadrosunda yer alan Suarez, sezon başında altyapısında yetiştiği Nacional'e imza atmıştı. Uruguay ekibiyle 6 aylık sözleşme imzalayan Suarez, Ocak ayı itibarıyla serbest oyuncu statüsünde olacak. Suarez'in geleceği hakkında sürpriz bir transfer iddiası gündemde.

Fichajes'in haberine göre Luis Suarez, Brezilya'dan aldığı teklifi değerlendirmeyi planlıyor. Gremio'nun talip olduğu futbolcu kulüp yöneticileriyle bir araya geldi ve detayları konuştu. Uruguaylı yıldız yakın zamanda Brezilya ekibine imza atabilir. Bu sezon Nacional formasıyla 16 maçta 8 gol kaydeden Suarez, Dünya Kupası'nda ise forma giydiği 3 maçta gol sevinci yaşayamamıştı.

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Luis Suarez, Gremio yolcusu
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