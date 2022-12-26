Galatasaray’ın genç yıldızı Kazımcan Karataş, sahayı Koltuk değnekleriyle terk etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 15. haftasının kapanış maçında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yendi ve Trabzonspor'un da Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etmesiyle birlikte liderliğe yükseldi.

KAZIMCAN KARATAŞ SAKATLANDI

Sarı-kırmızılı takımda sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş karşılaşmanın 66. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Genç oyuncunun yerine Patrick van Aanholt oyuna girdi.

G.SARAY KULÜP DOKTORU YENER İNCE'DEN KAZIMCAN AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, İstanbulspor karşılaşmasında sakatlanan Kazımcan Karataş'ın durumuyla ilgili Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.

"NET DURUMU YARIN BELLİ OLACAK"

İnce, "Kazımcan Karataş'ın aşil tendonunda sıkıntı yok. Net durumu yarın belli olacak, bağlarda zedelenme var" dedi.

Teknik Direktör Okan Buruk da, Kazımcan Karataş'ın sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Buruk, "Kazımcan'ın bileğinde burkulma var onu göreceğiz. Ancak biraz ağrısı fazlaydı" şeklinde konuştu.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE SAHADAN AYRILDI

Öte yandan, 19 yaşındaki bek oyuncu Nef Stadyumu'nu koltuk değnekleriyle terk ederken görüntülendi.

Galatasaray, genç oyuncuyu 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle TFF 1. Lig ekibi Altay'dan transfer etmişti.