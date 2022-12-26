Uruguaylı yıldız kaleci Fernando Muslera Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? FIFA’dan ceza...

2022 Dünya Kupası'nda Uruguay - Gana maçında çıkan olaylar turnuvaya damga vurmuştu.Aralarında Fernando Muslera'nın da bulunduğu 4 Uruguaylı 4 futbolcu, olayların ortasında yer aldı.Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'ya ceza gelme ihtimali sarı-kırmızılılara tehdit oluşturuyor.4 Uruguaylı oyuncunun, maç sonundaki davranışları nedeniyle kulüp takımlarını da kapsayan 10-15 maç ceza alma olasılığıyla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.Uruguay'ın müsabakayı 2-0 kazanmasına rağmen turnuvaya veda ettiği karşılaşma sonrasında hakemlere ve görevlilere saha içinde ve soyunma odası koridorlarında fiziki ve sözlü tacizde bulunan dört oyuncu Edinson Cavani, Jose Maria Gimenez, Diego Godin ve Fernando Muslera, maçın ertesi günü FIFA Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi.Raporlar Gimenez'in bir FIFA yetkilisine vurmakla suçlandığını öne sürdü.Cavani'nin olayın ardından soyunma odası tüneline giderken VAR monitörünü yere devirdiği belirtiliyor.Özellikle Gimenez ve Cavani'nin eylemlerinin FIFA Disiplin Komitesi'nin eylemleri "nefret veya şiddete teşvik" olarak nitelendirmesine bunun da ikilinin altı aya kadar futboldan men cezası anlamına gelebileceği ifade ediliyor.

FIFA'DAN CİDDİ CEZA!

Ajansspor'un İspanyol gazetesi AS'tan derlediği habere göre dört oyuncunun FIFA Disiplin Talimatı'nın 11. ve 12. maddelerini ihlal ettiği tespit edilmesi sonrasında FIFA'dan ciddi bir ceza gelmesi bekleniyor.AS, haberi Uruguay'da yayın yapan El Pais'e dayandırdı.

6 AY MEN TEHLİKESİ

FIFA disiplin kurallarına göre böyle bir ihlalin cezası, Uruguaylı oyuncular için çok büyük bir darbe olacak şekilde "en az altı ay süreyle futbolla ilgili faaliyette bulunma yasağı" getirebilir.Çünkü disiplin talimatının 12'nci maddenin 4'üncü bendi 6 aya kadar futboldan men cezası içeriyor.Eğer ceza bu maddeden verilirse oyuncular, sadece Uruguay Milli Takımı'nda değil kulüplerinde de forma giyemeyecek.

SUAREZ ÖRNEĞİ!

Brezilya'da yapılan 2014 Dünya Kupası'nda Urguaylı Luis Suarez, İtalyan rakibi Giorgio Chiellini'yi omuzundan ısırdığı için 9 milli maç ve 4 ay futbolla ilgilli tüm eylemlerden men cezası almıştı.O dönem Liverpool formasını giyen Suarez, 13 maçta cezası nedeniyle kulübünde oynayamamıştı.

URUGUAY 9 OCAK'A KADAR SAVUNMA VERECEK

Uruguay Futbol Federasyonu'ndan 9 Ocak tarihine kadar savunma isteyen FIFA Disiplin Kurulu'nun son kararını şubat ayının sonuna kadar vermesi bekleniyor.Dört oyuncunun hem kulüpleri hem de ülkeleri için oynamalarının yasaklanması riskinin olması kulüpleri gergin bir bekleyişle karşı karşıya bırakacak.

MUSLERA FENERBAHÇE DERBİSİNDE SAHADA!

Fenerbahçe ile Galatasaray 8 Ocak tarihinde Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.Ceza şubat ayı sonunda çıkacağı için Muslera'ın kalede bulunmasında bir engel bulunmuyor.Sarı kırmızıların kaptanı Fenerbahçe maçında sahada olacak.