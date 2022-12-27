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Giriş Tarihi: 27.12.2022 13:21 Son Güncelleme: 27.12.2022 13:22

Djaziri'den Didier Descamps'a Karim Benzema tepkisi: "Neden bu kadar erken gönderdin?"

Djaziri’den Didier Descamps’a Karim Benzema tepkisi: Neden bu kadar erken gönderdin?

Karim Benzema'nın menajeri, Fransız yıldızın Dünya Kupası'ndaki durumu hakkında tepki gösterdi.

2022 Dünya Kupası öncesi sakatlanan Karim Benzema, Fransa kadrosunda yer almasına rağmen Katar'dan ayrılmış ve turnuvada forma giymemişti.Yıldız golcünün menajeri Karim Djaziri, sosyal medya hesabından Benzema konusunda tepki gösterdi.

Djaziri, "Üç uzmana danıştım. Benzema'nın en azından son 16 turunda kadroda olabileceğini söyledi. Neden onu bu kadar erken gönderdin?" ifadeleriyle teknik direktör Didier Deschamps'a tepki gösterdi.

Karim Benzema finalde Cumhurbaşkanı Macron'un davetini reddetmiş ve Katar'a gitmemişti. Benzema turnuvanın ardından da milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.(ntvspor.net)

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Djaziri'den Didier Descamps'a Karim Benzema tepkisi: "Neden bu kadar erken gönderdin?"
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