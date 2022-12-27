Galatasaray’da Fernando Muslera sevinci! FIFA, Fenerbahçe derbisini pas geçti

2022 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın Gana ile oynadığı maç sonrası hakemlere ve VAR ekranına tepki gösteren Uruguaylı futbolcular arasında yer alan Fernando Muslera'nın kaderi belli oluyor. FIFA tarafından soruşturma başlatılan yıldız oyuncuya FIFA tarafından tanınan savunma süresi sarı-kırmızılıları sevindirdi.Fernando Muslera, Gana maçında son düdük sonrası çılgına dönmüştü. Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi ve Uruguaylı futbolcular hakkında FIFA soruşturma başlatmıştı. Arjantin basınında yer alan haberde, Uruguay'ın dava için spor hukuku alanında uzmanlaşmış avukat Ariel Reck'i tutma kararı aldığı belirtilmişti.Uruguay Futbol Federasyonu Başkanı Gaston Tealdi de, yaptığı açıklamada, "FIFA bize açılan davaları haber verdiğinde, hemen Ariel Reck ile konuştuk ve çalışmaya başladı. Her oyuncu için ve federasyon olmak üzere toplamda 5 farklı süreç var" ifadelerini kullanmıştı.

9 OCAK'A KADAR SÜRESİ BULUNUYOR

El Pais'te çıkan habere göre, Muslera ile beraber Gimenez, Godin ve Cavani gibi isimlerin 9 Ocak 2023 tarihine kadar savunma süresi bulunuyor.FIFA'nın başlatmış olduğı disiplin soruşturmasının sonucuna göre Muslera'nın olası bir cezada Galatasaray'da da forma giyememe tehlikesi yer alıyor. Ancak savunma için 9 Ocak'a kadar zaman olması, Fenerbahçe derbisini riske sokmuyor. Bu sayede tecrübeli kaleci 8 Ocak'taki dev karşılaşmayı kaçırmayacak. (Milliyet)