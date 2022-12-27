Olay adam Emiliano Martinez’e ’Fas’ şoku! Herkes sırtını döndü

2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in en tartışılan ismi kaleci Emiliano Martinez ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mbappe ile diyalog yaşayan ve törende skandal bir harekete imza atan Arjantinli kaleciye bir darbe de kulübü Aston Villa'dan geldi.

MARTINEZ'İN SEVİNCİ OLAY OLDU

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in tecrübeli file bekçisi Emiliano Martinez, müsabaka sonrası 'Altın Eldiven' ödülünün sahibi oldu. Ödülünü alan Martinez'in milyonların önünde yaptığı garip hareket sosyal medyada gündem oldu. Bunun yanında 30 yaşındaki kaleciye sert eleştiriler geldi.

SEBEBİNİ AÇIKLADI

30 yaşındaki eldiven yaşadığı sevincin sebebini anlattı. Tepki çeken hareketinin Fransa tribünlerine yönelik olduğunu belirten Emiliano Martinez, "Kutlamalarda o hareketi yaptım çünkü Fransız taraftarlar beni yuhaladı. Bunlar benim üstümde işe yaramaz" ifadelerini kullandı.

'MBAPPE İÇİN SAYGI DURUŞU'

Arjantin Milli Takımı'nın tecrübeli file bekçisi müsabakanın ardından soyunma odasında da rahat durmadı. Takım arkadaşlarının soyunma odasında dans ettiği sırada Emiliano Martinez sessizlik istedi ve "Mbappe için 1 dakikalık saygı duruşu" diye bağırdı. Tangocular bu sözlerin ardındna kutlamalarına kaldığı yerden devam etti.

KUTLAMALARDA RAHAT DURMADI

Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Emiliano Martinez, ülkesinde kupayla tur attıkları sırada yine rahat durmadı. Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin fotoğrafının yer aldığı bir oyuncak bebeği elinde tutan Emiliano Martinez sosyal medyada büyük eleştirilere maruz kaldı.

FATURASI AĞIR OLABİLİR

Arjantin ve Aston Villa'nın kalecisi, büyük zaferin ardından yaptığı kutlamalarla birçok eleştiri aldı. Tecrübeli eldiven, şimdi o hareketlerinin faturasıyla karşı karşıya.

EMERY: ONUNLA KONUŞACAĞIM

Aston Villa'nın yeni hocası Unai Emery, Arjantin kalecisinin kutlamalardaki tavrını şu sözlerle eleştirmişti: Büyük duygularınız olduğunda, bazen bunu kontrol etmek zor oluyor. Önümüzdeki hafta onunla, bazı kutlamalar hakkında konuşacağım. Ama şimdilik millî takımında olmasına saygı duyuyorum. Ne zaman bizim sorumluluğumuz altına girerse, o zaman konuşabiliriz."

KADROYA ALINMADI, GEREKÇE: YORGUNLUK

Arjantinli kaleci Aston Villa'nın Liverpool ile oynadığı mücadelede kadroda yer almadı. Martinez'in yorgunluk gerekçesiyle kadroda olmaması dikkat çekerken Villa sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

EMERY BİLETİNİ KESTİ: GÖNDERİN

Fichajes'in haberine göre; Aston Villa Menajeri Unai Emery'nin Emiliano Martinez'den şikayetçi olduğunu ve Arjantin'in zaferinde yaptığı kutlamaların ardından, kulübü kaleciyi satmak için ikna etmeye çalıştığını iddia etti. Aston Villa, Martinez'i gönderirse son Dünya Kupası formu göz önüne alındığında kaleciden iyi bir gelir elde edebilir.

MARTINEZ GİDİYOR BONO GELİYOR

Daily Mail'in İspanyol kaynaklarına dayandırdığı iddiada Martinez'in gönderilmesi durumunda Aston Villa'nın hedefindeki isim Fas milli takımı ile Dünya Kupası'nda beklentilerin üstünde performans sergileyen Yassine Bounou oldu.

YARI FİNALE KADAR TEK GOL YEDİ

Turnuvaya damga vuran eldiven Yassine Bounou oldu Fas'ın gol yememe başarısında büyük pay sahibi konumunda. Yarı final karşılaşmasında Fransa'ya 2-0 yenilen Fas, üçüncülük maçında Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldu. Sevilla'da forma giyen kalecinin 2025'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor. İspanya ve Portekiz karşısında devleşen kaleci için Premier Lig devlerinin yanı sıra Real Madrid ve Bayern Münih de sıraya girdi. 31 yaşındaki kalecisinin piyasa değeri 15 milyon Euro.

FEDERASYON FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ

L'Equipe'in haberine göre; Fransa Futbol Federasyonu, Emiliano Martinez'in hareketleri nedeniyle FIFA'ya şikayette bulundu. Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Great'in Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia'ya Emiliano Martinez'in davranışlarıyla ilgili mektup yazdığı kaydedildi.(Miliyet)