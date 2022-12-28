Spor Toto Süper Lig’de Alanyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor! - CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

Lig sıralamasında art arda yer alan iki takımın mücadelesinde Alanyaspor, Konyaspor maçının telafisini yapmak isterken; Kayserispor ise bay geçtiği haftanın ardından Dünya Kupası'ndan sonraki ilk lig maçını oynayacak.

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İşte ilk 11'ler;

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fer, Fatih Aksoy, Candeias, Umut Güneş, Lusamba, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Cavaleiro, Hassan.

Kayserispor: Bilal, Onur Bulut, Kolovetsios, Carole, Gökhan, Campanharo, Mensah, Emrah Başsan, Ramazan Civelek, Cardoso, Gavranovic.