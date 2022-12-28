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Giriş Tarihi: 28.12.2022 16:32

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor! - CANLI -

Spor Toto Süper Lig’de Alanyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor! - CANLI -

Alanyaspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaşacak. Ev sahibi, 3 maçtır galibiyete hasret. Konuk takımın 5 maçlık yenilmezlik serisi Konyaspor karşısında sona erdi. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

Lig sıralamasında art arda yer alan iki takımın mücadelesinde Alanyaspor, Konyaspor maçının telafisini yapmak isterken; Kayserispor ise bay geçtiği haftanın ardından Dünya Kupası'ndan sonraki ilk lig maçını oynayacak.

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İşte ilk 11'ler;

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fer, Fatih Aksoy, Candeias, Umut Güneş, Lusamba, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Cavaleiro, Hassan.

Kayserispor: Bilal, Onur Bulut, Kolovetsios, Carole, Gökhan, Campanharo, Mensah, Emrah Başsan, Ramazan Civelek, Cardoso, Gavranovic.

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Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor! - CANLI -
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