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Giriş Tarihi: 29.12.2022 16:09 Son Güncelleme: 29.12.2022 16:37

Kylian Mbappe'den Lionel Messi'ye tebrik Martinez sorusuna tepki!

Kylian Mbappe’den Lionel Messi’ye tebrik Martinez sorusuna tepki!

PSG'nin Strasbourg'u 2-1 yendiği maçın uzatmalarında galibiyet golünü atan Kylian Mbappe, karşılaşma sonrası Messi ve Arjantin kutlamalarıyla ilgili konuştu.

Arjantin 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazanırken; finale damga vuran isimlerden biri de Messi kadar Kylian Mbappe olmuştu. Fransız yıldız, buna karşın takımının penaltılarla kupayı rakibine kaptırmasına engel olamadı.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın formasını giyen kaleci Emiliano Martinez, kutlamalarda Fransa'yı hedef aldı, soyunma odasında Kylian Mbappe için 1 dakikalık saygı duruşu çağrısı yaptı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki kutlamalar sırasında da Kylian Mbappe oyuncağını kucağında taşıdı. Martinez'in bu tavırları daha sonra eleştirildi. Villa Teknik Direktörü Unai Emery ise takıma döndükten sonra kalecisiyle konuşacağını açıkladı.
Martinez'in hedefindeki Mbappe konuyla ilgili suskunluğunu Strasbourg galibiyeti sonrası bozdu. İlk olarak takım arkadaşı Lionel Messi'yle ilgili soruyu yanıtlayan Mbapppe, "Final maçından sonra onunla konuştum ve onu tebrik ettim. Onun hayatının hedefiydi. Benim için de hayatımın amacıydı ama kaybettim. Onun için bu sporda iyi olmalıyım" dedi.

Arjantin'in kutlamalarının ve kendisinin hedef alınmasıyla ilgili olarak ise 24 yaşındaki oyuncu, "Kutlamalar benim problemim değil. Bu tarz saçma şeylerle zaman harcamıyorum" ifadelerini kullandı. (ntvspor.net)

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Kylian Mbappe'den Lionel Messi'ye tebrik Martinez sorusuna tepki!
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