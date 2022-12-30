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Giriş Tarihi: 30.12.2022

Futbol kralını kaybetti

YUSUF TURHAN

Dünya Kupası’nı 3 kez kazanan tek futbolcu unvanını elinde bulunduran ‘Futbolun Kralı’ lakaplı Pele, hastalığına yenik düşerken herkesi yasa boğdu

Dünya futbolu, bir efsanesini, bir sanatkârını daha kaybetti. Bir yıldan uzun süredir kanser tedavisi gören Pele, Sao Paulo şehrinde kaldığı Albert Einstein Hastanesi'nde 82 yaşında hayatını kaybetti. Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek futbolcu olma onurunu elinde bulunduran ve FIFA tarafından asrın futbolcusu olarak gösterilen Brezilyalı efsane, futbol dünyasına adını altın harflerle yazdırdı.



11 yaşında yeteneği keşfedilene kadar ayakkabı boyacılığı yapan ve gerçek ismi Edson Arantes do Nascimento olan Pele, ilk profesyonel maçına 1956'da çıktı. 2 yıl sonra 17 yaşındayken milli takım formasıyla Dünya Kupası'na katıldı. "Futbolun Kralı" lakabıyla bilinen efsane isim, ev sahibi İsveç'e 2 gol atarak Brezilya'ya kupayı getirdi. 1962 ve 1972'de dünya şampiyonluklarıyla ününü perçinledi. 2 sene önce aramızdan ayrılan ezeli rakibi Arjantinli Maradona'nın yanına koşan Pele'nin ölümü bütün dünyayı yasa boğarken futbolseverlere unutulmaz bir miras bıraktı.



GUINNESS REKORLAR KITABI'NA GIRDI

1956 yılından emekli olduğu 1977 yılına kadar hazırlık maçları da dahil 1363 maçta 1279 gol kaydeden Pele, bu gol sayısıyla Guinness Dünya Rekorları'na girdi.
Kulüp kariyerinin büyük çoğunluğunu Santos'ta geçiren Pele, Brezilya ekibinde toplam 25 kupa kazandı. 1962 yılında Santos'a kulüp tarihinin ilk Libertadores Kupası'nı getirdi.
Yeşil sahalarda 92 kez hat-trick yapan Pele, 30 maçı dörder golle, 6 maçı da beşer golle tamamladı.
Yoksulluğun azaltılması ve imkânı olmayan çocukların eğitime erişmesi için kendi vakfını kuran Pele, ayrıca 1995'ten 1998'e kadar Brezilya Spor Bakanı olarak görev aldı. 2013 yılında FIFA Ballon d'Or Onur Ödülünü alan ilk futbol adamı oldu.
Kariyerini ABD'nin New York Cosmos ekibinde noktalamadan önce efsane ismin heykeli, Brezilyalılar için futbolun doğduğu yer olan Maracana Stadı'nın önüne dikildi.

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Futbol kralını kaybetti
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