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Giriş Tarihi: 2.1.2023 00:56

Lens, PSG'ye Ligue 1'deki ilk yenilgisini tattırdı

AA
Lens, PSG’ye Ligue 1’deki ilk yenilgisini tattırdı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17. haftasında Lens, Paris Saint-Germain'i (PSG) 3-1 yendi.

Ligue 1'in zirvesini ilgilendiren maçta lider PSG, 2. sırada yer alan Lens'e konuk oldu. PSG, Dünya Kupası dönüşü izinli olan Messi ve kart cezası bulunan Neymar'dan yoksun sahaya çıktı.

Frankowski'nin 5, Openda'nın 28 ve Claude-Maurice'in 47. dakikadaki golleriyle maçı kazanan Lens, PSG'ye bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı. PSG'nin golünü ise 8. dakikada Ekitike kaydetti.

Son şampiyon PSG, 44 puanda kalsa da liderliğini sürdürdü. Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Lens ise PSG ile arasındaki farkı 4 puana indirdi.

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Lens, PSG'ye Ligue 1'deki ilk yenilgisini tattırdı
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