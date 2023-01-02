Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım’a koşuyor

KUNTZ'A MESAJ VERDİ

Sezon başındaki eleştirilere kulak tıkayan ve futboluna odaklanan başarılı defans, mental olarak kendini toparladı. Başakşehir mücadelesinde Galatasaray formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. Zorlu Sivasspor karşılaşmasında Barış Alper'e attığı uzun pasla galibiyet golünün hazırlayıcısı oldu. Daha önce hiç Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçiremeyen Abdülkerim Bardakcı, Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un dikkatini çekerek 25 Mart'taki Ermenistan maçı için daha da hırslandı.