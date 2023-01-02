Galatasaray’dan sol bek hamlesi! Sarı Kırmızı ekip Aziz Behich’i transfer gündemine aldı...

Transfer döneminin kapanmasına bir gün kala adeta gövde gösterisiyle Mauro Icardi, Juan Mata, Milot Rashica, Yusuf Demir ve Mathias Ross transferlerini açıklayan Galatasaray şov yapmıştı. Sarı-Kırmızılılar bu transfer operasyonu ve kadro yapılanmasının karşılığını sezonun ilk bölümünde aldı. Cim Bom 2022 yılını ezeli rakibi Fenerbahçe 'nin (32) bir puan önünde lider bitirdi, 2023'te Süper Lig'in zirvesinde girdi.

Sarı-Kırmızılı camiada keyifler yerindeyken yönetim devre arası transfer çalışmalarına uzun süre önce başlamıştı. Teknik direktör Okan Buruk'la sürekli irtibat halinde olan Başkan Dursun Özbek ve kurmayları yapılacak takviyeler için fikir alışverişinde bulunuyor. Başarılı hocadan liste alan yönetim hem mevkiiler hem de isimler üzerinde yoğunlaşmaya başladı.

AZİZ BEHİCH GÜNDEMDE

Aanholt'un performansından memnun olmayan, şartlar oluştuğu taktirde Hollandalı yıldızla yolları ayırmaya hazırlanan Cim Bom'da Emre ve Kazımcan'ın da sakatlıkları bu bölgeye takviye konusunu güçlendirdi. Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılılar tanıdık bir ismi gündemine aldı: Aziz Behich...

Yabancı sınırı nedeniyle listenin üst sırasında ismi yazan Avustrayalı futbolcunun Türk pasaportu da bulunuyor. Daha önce ülkemizde Bursaspor, Başakşehir, Kayseri ve Giresun'da forma giyen, Süper Lig'i yakından tanıyan 32 yaşındaki futbolcunun tecrübesinin de takıma şampiyonluk yolunda katkı verebileceği düşünülerek yönetim ile teknik heyet Aziz Behich ismi üzerinde durmaya başladı.

Sezon başında Dundee United'a transfer olan deneyimli sol bekin yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakabileceği gelen haberler arasında. İskoç ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aziz Behich bu sezon 17 maçta süre buldu ve Dundee'ye 2 gol, 3 asistlik bir katkıda bulundu.(Milliyet)