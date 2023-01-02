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Giriş Tarihi: 2.1.2023 13:28 Son Güncelleme: 2.1.2023 13:46

Güven Yalçın, Süper Lig'e geri dönüyor

Güven Yalçın, Süper Lig’e geri dönüyor

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan genç oyuncu Güven Yalçın, Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile görüşmelere başladı.

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Hatayspor, transfer dönemini hareketli geçirecek. Özellikle hücum hattına takviye yapmayı planlayan bordo-beyazlılarda teknik direktör Volkan Demirel, İtalya Serie B'de Genoa'da oynayan Beşiktaş'ın eski golcüsü Güven Yalçın'ın transferi için yönetime talepte bulundu. Demirel'in gurbetçi forvetten beklentisinin büyük olduğu öğrenildi.

YENİ EMRE MOR
Volkan Demirel'in Genoa'da forma giydiği 19 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamayan 23 yaşındaki santrforla görüştüğü ve takımında önemli bir rol üstlenebileceğini aktardığı bildirildi. Demirel'in Karagümrük'ü çalıştırdığı dönemde futbolu düşüşte olan Emre Mor'u parlattığı gibi Güven Yalçın'ın da aynı şekilde patlama yapacağına inandığı belirtildi. (sporx.com)

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Güven Yalçın, Süper Lig'e geri dönüyor
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