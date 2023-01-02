Real Madrid, Jude Bellingham için çılgınlığa hazırlanıyor

Real Madrid, Borussia Dortmund'un İngiliz süper yeteneği Jude Bellingham'ı transfer etmek için büyük bir bütçe ayırdı. ESPN'de yer alan habere göre; Real Madrid, Jude Bellingham için Borussia Dortmund'a 100 milyon euro'nun üzerinde bir teklif yapacak. Ocak ayında transfer görüşmelerini hızlandıracak olan Real Madrid, yaz aylarına kalmadan bu transferi bitirme niyetinde olduğu kaydedildi.

Liverpool'un da Bellingham için Dortmund ile temas halinde olmasının, Real Madrid'in bu transfere iyiden iyiye ağırlık verdiği belirtildi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak gördüğü Bellingham için Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke ile iyi ilişkilerini de kullanacağının altı çizildi.

BELLINGHAM, TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Real Madrid'in bir yandan Bellingham'ın çevresiyle de yakın temasta olduğu ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği, İngiliz oyuncunun da Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Vinicius ve Rodrygo ile birlikte geleceğin Los Galacticos'u olmayı çok istediği vurgulandı.

17'SİNDE 25 MİLYON EURO ÖDENDİ

19 yaşındaki Jude Bellingham, 2020 yazında Birmingham City'den Dortmund'a 25 milyon euro karşılığı transfer olmuştu. Bellingham, bu sezon 27 resmi maçta 9 gol atıp 4 asist yaptı. (sporx.com)