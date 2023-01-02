Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş’ta Dele Alli için ayrılık ihtimali

Beşiktaş, Dele Alli için karar aşamasına geldi. Sezon başında Everton'dan kiralanan İngiliz oyuncu, performansı ile hayal kırıklığı yarattı. Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş döneminde de istenilen seviyeye çıkamayan Alli, takımdan gönderilmesi düşünülen isimler arasında yer alıyor.

26 yaşındaki oyuncu, ocak ayındaki maçlarda son şansını kullanacak. 1 aylık süredeki performansı yine yetersiz kalırsa, siyah beyazlı yetkililer Alli'nin Everton'a geri dönmesi için resmi görüşmelere başlayacak.

Beşiktaş, İngiliz ekibi ile anlaşması halinde Alli'ye sezonun geri kalanı için ödenecek 1.1 milyon Euro'yu kasasında tutacak.

Bu sezon siyah beyazlı takım ile 11 maça çıkan Dele Alli, 2 gol attı. (Ntvspor)