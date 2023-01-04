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Giriş Tarihi: 4.1.2023 22:27

Konyaspor ile Sivasspor yenişemedi

Konyaspor ile Sivasspor yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 17'inci haftasında Arabam.com Konyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 17'inci haftasında Arabam.com Konyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

11'inci dakikada Amilton'un ortasında topa yükselen Diouf'un kafa vuruşu kalecide kaldı.

20'inci dakikada Hadziahmetovic'in ara pasıyla ceza alanı sol çaprazına sokulan Michalak'ın şutu üstten auta çıktı.

21'inci dakikada Diouf'un ara pasıyla ceza alanına giren Muhammet Demir'in şutu ağlarla buluştu: 1-0.

32'nci dakikada Calvo'nun ceza alanı içindeki müdahalesiyle N'jie yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi.

33'üncü dakikada topun başına gelen Gradel meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

54'üncü dakikada ceza alanına gönderilen topa Robin Yalçın'ın elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

56'ncı dakikada topun başına geçen Hadziahmetovic'in penaltı atışı ağlarla buluştu: 2-1.

71'inci dakikada ceza alanı yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Endri Çekiçi'nin şutunu kaleci güçlükle uzaklaştırdı.

79'uncu dakikada Alaaddin'in sağ çaprazdan ara pasında topa gelişine vuran Charisis'in şutu ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

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Konyaspor ile Sivasspor yenişemedi
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