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Giriş Tarihi: 5.1.2023 00:35

Özgür Baran Aksaka ilk lig maçına çıktı!

İHA
Özgür Baran Aksaka ilk lig maçına çıktı!

Galatasaray'ın 19 yaşındaki futbolcusu futbolcusu Özgür Baran Aksaka, MKE Ankaragücü maçının son dakikalarında süre aldı ve Spor Toto Süper Lig'de ilk kez oynadı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Özgür Baran Aksaka bir ilki yaşadı. Karşılaşmanın 21 kişilik kadrosuna dahil edilen 19 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 90+4. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi. Genç futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk kez Süper Lig'de görev aldı.

Özgür Baran Aksaka bu sezon daha önce Kastamonuspor ve Ofspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da görev almıştı.

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Özgür Baran Aksaka ilk lig maçına çıktı!
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