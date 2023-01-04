Özgür Baran Aksaka ilk lig maçına çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Özgür Baran Aksaka bir ilki yaşadı. Karşılaşmanın 21 kişilik kadrosuna dahil edilen 19 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 90+4. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi. Genç futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk kez Süper Lig'de görev aldı.

Özgür Baran Aksaka bu sezon daha önce Kastamonuspor ve Ofspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da görev almıştı.