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Giriş Tarihi: 5.1.2023 13:22

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkarıldı

AA
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkarıldı.

İstanbul Valiliği İl Güvenlik Kurulu kararıyla Galatasaray taraftarının yer almayacağı karşılaşmada, deplasman tribünü biletleri de Fenerbahçe taraftarları için satışa sunulacak.

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, bugün Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeleri için satışa çıkarılan biletlerin, yarın da Fenerbahçe Taraftar Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için satışa sunulacağı bildirildi.

Biletlerin genel satış ise 7 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.

SARI-LACİVERTLİ KULÜP TARAFINDAN BELİRLENEN BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1000 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1250 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1600 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1900 TL

Maraton Alt E Blok: 2500 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 7000 TL

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkarıldı
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