Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkarıldı

İstanbul Valiliği İl Güvenlik Kurulu kararıyla Galatasaray taraftarının yer almayacağı karşılaşmada, deplasman tribünü biletleri de Fenerbahçe taraftarları için satışa sunulacak.
Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, bugün Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeleri için satışa çıkarılan biletlerin, yarın da Fenerbahçe Taraftar Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için satışa sunulacağı bildirildi.
Biletlerin genel satış ise 7 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.
SARI-LACİVERTLİ KULÜP TARAFINDAN BELİRLENEN BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:
Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1000 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1250 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1600 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1900 TL
Maraton Alt E Blok: 2500 TL
Fenerium Alt Avis E Blok: 7000 TL