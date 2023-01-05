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Giriş Tarihi: 5.1.2023 12:00

Göztepe'den Muhammet Arslantaş hamlesi

Göztepe’den Muhammet Arslantaş hamlesi

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren ve ara transfer döneminde Kongolu golcü Michee Ngalina'yı kadrosuna dahil eden Göztepe, Medipol Başakşehir'in genç forveti Muhammet Arslantaş'ı gündeme aldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren ve ara transfer döneminde Kongolu golcü Michee Ngalina'yı kadrosuna dahil eden Göztepe, Medipol Başakşehir'in genç forveti Muhammet Arslantaş'ı gündeme aldı. Sezonun ilk yarısında gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan sarı- kırmızılıların 21 yaşındaki golcüyü kiralamak için Başakşehir ile görüşmelere başladığı bildirildi.

Teknik ekibin raporu doğrultusunda hücum hattına en az iki takviye gerçekleştirmek isteyen kurmayların Muhammet transferini en kısa sürede bitireceği kaydedildi. İzmir ekibinde Boşnak forvet Adjin Hasic ile yolların ayrılması beklenirken, büyük umutlarla transfer edilen ancak golle dahi tanışamayan Ali Akman'ın da kendisini toparlaması için sık sık uyarıldığı vurgulandı. Futbola Başakşehir altyapısında başlayan Muhammet, geçmiş senelerde Boluspor ve Kütahyaspor'da kiralık olarak forma giydi. Genç futbolcu bu sezonun ilk yarısında ise Başakşehir'de iki maça çıktı.

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Göztepe'den Muhammet Arslantaş hamlesi
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