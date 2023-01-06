Josef de Souza Beşiktaş’tan o takıma transfer olacak! Brezilya ekibi Botofago’ya gidiyor...

Beşiktaş, Josef de Souza ile sezon sonunda yollarını ayıracak. Brezilya basınında yer alan haberlere göre; tecrübeli oyuncu ülkesine geri dönmek istiyor.

Ünlü haber sitesi www.uol.com.br'ye göre Josef de Souza kariyerinin en güzel anılarını yaşadığı Beşiktaş'la yollarını ayırmaya hazırlanıyor.Brezilyalı Josef de Souza, siyah-beyazlı takımda kaptan olmasına rağmen sezon sonunda biten mukavelesini uzatmaya sıcak bakmıyor.

Josef, kariyerinin kalan bölümünü ülkesinde tamamlamak niyetinde.Haberde, "Josef de Souza sözleşmesinin sona ermesinin ardından temmuz ayından itibaren yeni takımında görev yapmaya başlayacak.

Yaşı nedeniyle Brezilya'ya geri dönme ihtimali yüksek. Gerçi onunla sözleşme imzalamak isteyen başka Türk kulüpleri de var.Ancak geçen sezon ortasından beri Botafogo ile görüşüyor." denildi.

HAKSIZ KARTTAN İSYAN ETMİŞTİ

33 yaşındaki Josef, Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı karta isyan etmişti.Brezilyalı futbolcu, uzun süre 'Haksız' olduğuna inandığı bu kartın etkisinde kalmıştı.

Josef de Souza, Beşiktaş'ta şu ana kadar 87 karşılaşmaya çıktı.Yıldız oyuncu, 8 gol ve 4 asistlik bir performans gösterdi.Kariyerindeki tek Türkiye Süper Ligi şampiyonluğunu da Beşiktaş formasıyla yaşadı.



JOSEF DE SOUZA KİMDİR?

Josef de Souza Dias, 11 Şubat 1989'da Rio de Janeiro'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2008 yılında Vasco de Gama'da başlayan Josef de Souza 2010 yılında Porto'ya transfer oldu.

2011 yılında UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası'nı kazandı. 2012 yılında Grêmio'ya kiralandı.2013 yılında Gremio Josef de Souza'yı Porto'dan 3.75 milyon euro karşılığında transfer oldu.

2014 yılında Sao Paulo'ya kiralandı. 2014-2015 sezonunda Gremio'dan bonservissiz Sao Paulo'ya transfer oldu. Sao Paulo'da kendini çok iyi gösterdi ve Brezilya milli takımının antrenörü Dunga'nın ilgisini çekti ve 11 Ekim 2014 yılında seçildi.

Milli takımda 3 maç oynadı.4 Temmuz 2015 itibarı ile Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada oyuncunun kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlandığını, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçirileceğini kamuoyuna duyurdu.

5 Temmuz 2015 tarihinde Souza sağlık kontrolünden geçti. 16 Şubat 2016 günü Lokomotiv Moskva ile oynanan son 32 mücadelesinin ilk ayağında rakip filelere 2 gol bırakmıştır.

23 Ağustos 2018 tarihinde Fenerbahçe takımından Suudi Arabistan takımlarından El-Ehli'ye 12 Milyon Euro karşılığında transfer oldu.Josef, El Ahli'nin ardından Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. (Fotomaç)