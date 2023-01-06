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Giriş Tarihi: 6.1.2023 13:18 Son Güncelleme: 6.1.2023 13:50

Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.

Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

CUMARTESİ
16.00 Hatayspor - Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

PAZAR
13.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Kadir Sağlam
16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Ümit Öztürk
16.0 Giresunspor - Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

PAZARTESİ
17.00 Başakşehir FK - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20:00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Burak Şeker
20.00 Alanyaspor - Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz

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Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek
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