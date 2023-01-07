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Giriş Tarihi: 7.1.2023 09:46 Son Güncelleme: 7.1.2023 10:06

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Vincent Aboubakar müjdesi! Kamerunlu golcü...

SPOR SERVİSİ
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Vincent Aboubakar müjdesi! Kamerunlu golcü...

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a attığı tarihi imzanın ardından Vincent Aboubakar için transfer kararı verildi. Kamerunlu oyuncunun geleceği hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

F.Bahçe'nin yakından ilgilendiği Vincent Aboubakar için beklenen sıcak gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Al-Nassr, Portekizli yıldıza lisans çıkarmak için takımdan göndereceği Kamerunlu forveti dün oynadığı Al Taee maçının kadrosuna almadı.

Suudi Arabistan basını, Aboubakar'ın satış listesine konduğunu yazdı. 30 yaşındaki golcü için 3 milyon Euro teklif eden sarı-lacivertliler pazarlıklarını sürdürürken, kiralık formülünü de masada tutuyor. Bu arada oyuncuyla Manchester United'ın da ilgilendiği iddia edildi.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Vincent Aboubakar müjdesi! Kamerunlu golcü...
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