Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Vincent Aboubakar müjdesi! Kamerunlu golcü...

F.Bahçe'nin yakından ilgilendiği Vincent Aboubakar için beklenen sıcak gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Al-Nassr, Portekizli yıldıza lisans çıkarmak için takımdan göndereceği Kamerunlu forveti dün oynadığı Al Taee maçının kadrosuna almadı.

Suudi Arabistan basını, Aboubakar'ın satış listesine konduğunu yazdı. 30 yaşındaki golcü için 3 milyon Euro teklif eden sarı-lacivertliler pazarlıklarını sürdürürken, kiralık formülünü de masada tutuyor. Bu arada oyuncuyla Manchester United'ın da ilgilendiği iddia edildi.