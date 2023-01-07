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Giriş Tarihi: 7.1.2023 13:36 Son Güncelleme: 7.1.2023 13:37

TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, Sinan Osmanoğlu ile anlaştı

DHA
TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, Sinan Osmanoğlu ile anlaştı

Spor Toto 1’nci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 32 yaşındaki defans oyuncusu Sinan Osmanoğlu’nu renklerine kattı.

Rizespor, MKE Ankaragücü'nde savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz Sinan Osmanoğlu'nun kulübümüze transferi için Ankaragücü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Deneyimli defans oyuncusu takımımızın Antalya'daki devre arası hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır. Sinan'a 'Hoş geldin' diyor, kendisine yeni takımında başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, Sinan Osmanoğlu ile anlaştı
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